РЗИ: Миризмите от „Кроношпан" са предпоставка за повишаване на здравния риск

Проверка в лечебните заведения е установила, че няма увеличение на случаите с респираторни заболявания



Заводът: Атаката срещу нас е от политически кръгове заради бизнес интереси

Въпреки, че няма установени превишения на нормите, заложени в Комплексното разрешително на ,,Кроношпан" във Велико Търново, важността от недопускане на разпространението на миризми от промишлени източници е от голямо значение, поради отрицателното им въздействие върху човешкото здраве. Експозицията на емисии с неприятни миризми, независимо от техния произход и свойства на химичните вещества – носители на миризмата, сама по себе си е предпоставка за повишаване на здравния риск, като е с потенциал да компрометира физическото и психичното здраве, да наруши социалната комуникация, както и качеството на живот на хората, работещи или живеещи в близост до източници на такива емисии.

Това се казва в доклад на Регионалната здравна инспекция /РЗИ/ във Велико Търново, изискан от областния управител Валентин Михайлов преди дни.

От становището на РЗИ става ясно, че основните оплаквания на населението на града са свързани с миризми и дразнене на лигавиците на очите и горните дихателни пътища в жилищните зони. Анализът показва, че през 2024 г. и 2025 г. оплакванията имат същия характер, а именно в най-голяма степен преобладават усещанията за „лютива миризма, дразнеща гърлото и очите", както и за задименост и прах в атмосферния въздух, включително дървесен прах по различни повърхности от градската среда.

„Основни източници на емисии в атмосферния въздух са четири изпускащи устройства, към двете сушилни инсталации, съответно към линия за производство на ПДЧ и линия за производство на МДФ и аспирациите към пресите на всяка от линиите. По време на сушенето на дървесните частици и пресоването на килима, в атмосферата се отделят сушилни газове, които са смес от дървесен прах, летливи органични вещества и вода. Това са т.нар. аерозоли. Те имат вид на лека мъгла със синкав лазурен оттенък. Летливите органични съединения са интензивно миришещи с характерна миризма на дървесина. В тази връзка въпреки спазването на нормите за допустими емисии, при температурни инверсии и вятър в посока югоизток, те се разпространяват извън площадката на „Кроношпан България" под формата на мъгла със синкав лазурен оттенък и предизвикват дискомфорт на живеещото в близко разположените райони население.

Други интензивно миришещи съединения с характерна миризма на дървесина са пинените, които предизвикват дразнене на кожата и са кожни алергени", подчертават от Здравната инспекция.

Експертите допълват, че емисиите на формалдехид от производството на дървесни плоскости освен с дразнещото му действие, носят и канцерогенен потенциал. При еднократна експозиция предизвиква дразнене на дихателните пътища, сериозно увреждане на очите.

Други химични вещества, които е възможно да се отделят в атмосферния въздух от производствената дейност на дружеството са азотните оксиди и серният диоксид, със силна остра миризма. Те могат да предизвикат остри отравяния по дихателен път в зависимост от степента на експозиция, корозивни са за кожата и могат да причинят сериозно увреждане на очите.

"Емисиите с неприятен мирис ограничават дейности, които е доказано, че намаляват стреса и подобряват здравето (физическа активност, социални контакти, пълноценен сън). Самото наличие на миризма, дори да е слабо осезаемо, може да провокира стрес и безпокойство поради предположение за потенциално токсично въздействие", пише още в становището на РЗИ.

„От анализа на статистическите данни, характеризиращи здравното състояние на населението може да се направи извода, че показателите от община Велико Търново са без съществени различия с показателите за цялата област Велико Търново по отношение проследените групи заболявания, които са най-чувствителни към факторите на околната среда. Наличните данни по отношение на заболеваемостта не свидетелстват за влошаващо се здравно състояние на населението от общината", пише в доклада.

От РЗИ – Велико Търново планират да изискат от службата по трудова медицина СМТ „ЕКО БИО ТД" ЕООД, обслужваща работниците и служителите на „Кроношпан", обобщени анализи на здравното състояние на работещите в предприятието. Анализите следва да включват: пълна оценка на риска за всички работни места и длъжности, резултати от проведените първични и периодични прегледи и изследвания на работещите , по отношение на респираторните заболявания или симптоми, пряко свързани с евентуално замърсяване на въздуха, интоксикации и заболявания.

При информация за превишени нива на замърсяване на атмосферния въздух, включително и за превишаване на установените алармени прагове, от РИОСВ – Велико Търново ще бъдат изискани данни и протоколи от проверки и измервания на факторите и компонентите на околната среда.

От РЗИ уверяват, че на база получената информация се оценява здравния риск за населението на Велико Търново от дейността на „Кроношпан България", определят се рисковите групи от населението и се дават препоръки за предпазване.

«При получаване на данни от компетентните органи за влошаване качеството на атмосферния въздух, РЗИ – Велико Търново незабавно ще предоставя информация на всички заинтересовани страни за мерките, които следва да се приложат за опазване здравето на гражданите, както и за информиране на населението на Велико Търново", категорични са здравните инспектори.

Същевременно от "Кроношпан България" заявиха, че атаката срещу нас е от политически кръгове заради бизнес интереси.

В последната половин година срещу нас се води целенасочена кампания, която надхвърля рамките на стандартен институционален контрол. Налице е съвпадение между икономически интереси и политически позиции, което поставя под съмнение реалните мотиви зад публичния и административен натиск.

Компанията заявява ясно, че атаката не е спонтанна. Тя следва логика – отслабване на пазарен участник чрез институционални механизми, публични внушения и политическо говорене. Когато икономически конкуренти намират опора в политическа среда, резултатът не е пазарна конкуренция, а изкривяване на правилата.

Решенията на съда, включително тези на Върховен административен съд, се спазват. Това обаче не премахва въпроса дали тежестта на мерките и начинът на комуникация около тях създават усещане за предварително формирана присъда в общественото пространство, се казва в прессъобщението.

От компанията твърдят, „е това е модел, при който властта се използва за преразпределяне на пазарни позиции.