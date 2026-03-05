ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

„Гранична полиция“ разби канал за трафик на мигран...

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22410599 www.24chasa.bg

Световни солисти и знакови продукции в програмата на 65-ия фестивал „Мартенски музикални дни" в Русе

752
Снимка: Община Русе

В Кръгла зала на Община Русе днес се проведе официална пресконференция, посветена на откриването на 65-ото издание на Международния фестивал „Мартенски музикални дни". Престижният музикален форум бе представен от артистичния директор на фестивала Ива Чавдарова, заместник-кмета Енчо Енчев и ръководителите на институтите -партньори на фестивала - директорът на Държавна опера – Русе Пламен Бейков, заместник-директора на НУИ „Проф. В. Стоянов" Мария Дуканова и директорът на Русенската художествена галерия Еслица Попова.

Емблематичното за Дунавската столица събитие ще се проведе от 13 до 29 март и отново ще превърне Русе в пресечна точка за едни от най-ярките имена на световната и българската класическа музика. Програмата на тазгодишното издание се отличава с изключителен мащаб и включва симфонични и камерни концерти, оперна продукция и иновативни джаз проекти. Специален акцент е поставен върху отбелязването на знакови културни годишнини и участието на млади лауреати от международни конкурси.

Отбелязан бе рекордният интерес и бързото изчерпване на билетите за встъпителния концерт – този на Фестивалния оркестър на 13 март. За него се предвижда осигуряване на допълнителна възможност за публиката да съпреживее емоцията, като подробна информация ще бъде споделена през следващата седмица.

Паралелно с музикалната програма, фестивалът разширява своя обхват чрез поредица от съпътстващи събития в Художествената галерия в Русе. Програмата включва изложби на живопис и скулптура на утвърдени автори, както и концептуални визуални проекти, които изследват диалога между музикалното и изобразителното изкуство. С юбилейното си 65-о издание „Мартенски музикални дни" за пореден път утвърждава статута на Русе като водещ международен културен център.

Цялата програма на 65-ото издание на „Мартенски музикални дни" можете да видите тук.

Снимка: Община Русе
Снимка: Община Русе
Снимка: Община Русе
Снимка: Община Русе
Снимка: Община Русе
Снимка: Община Русе
Снимка: Община Русе
Снимка: Община Русе
Снимка: Община Русе

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Валентина Каролева: Бях малка, когато разбрах, че вкъщи има проблем. Вярата ме спаси