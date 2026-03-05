ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

„Гранична полиция“ разби канал за трафик на мигран...

„Това е последният ти шанс, ще те убия..." - осъдиха насилник на осем месеца затвор

Надежда Алексиева

Затвор СНИМКА: Пиксабей

Мъж от Долни чифлик, Варненско, получи ефективна присъда за закана за убийство и лека телесна повреда на жената, с която живее на семейни начала.

47-годишният мъж се е признал за виновен за това, че на 8 юли миналата година в Долни чифлик изгорил няколко пъти жената с цигара в областта на мишницата и коляното. Освен това се заканил към нея с думите: „ще те заколя", „ няма да живееш", „ това е последният ти шанс, ще те убия ...".

Подсъдимият има предходна съдимост.

По силата на одобреното в съдебна зала на районния съд споразумение с признание на вината 47-годишният мъж ще изтърпи едно общо най-тежко наказание измежду тях - осем месеца лишаване от свобода, при първоначален строг режим, съобщават от пресцентъра на съдебната институция.

Той приема да заплати и направените по делото разноски за около 400 евро.

Съдебният акт е окончателен.

