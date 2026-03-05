ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

„Гранична полиция“ разби канал за трафик на мигран...

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22410708 www.24chasa.bg

Деница Сачева за промените в КСО: Средната пенсия може да достигне до 760 евро

Павлета Давидова

[email protected]

4944
ДЕНИЦА САЧЕВА Снимка: Румяна Тонева

Това е една дълго очаквана реформа и подобрение на пенсионната система, което се чакаше почти две десетилетия. 

С тези думи председателката на социалната комисия в НС Деница Сачева коментира окончателното приемане на промените в Кодекса за социално осигуряване.

Тя подчерта, че ще бъде дадена възможност пенсионните спестявания на хората, които са във втория стълб, да могат вече да се инвестират "съобразно желанията на хората и тяхната толерантност към риска" - в динамични, балансирани или консервативни фондове.

Това ще доведе до по-висока доходност на техните пенсии от втория стълб, подчерта Сачева. По думите й са направени редица симулационни проекти от КФН, според които ако в момента средната пенсия е 490 евро, благодарение на промените тя може да достигне до 760 евро. Също така е дадена възможност и почти 16 млрд. евро, които се намират в пенсионните фондове, да бъдат инвестирани в проекти, свързани си инфраструктура, образователна, за енергийни проекти и възможност за развитие на капиталова пазар", доволна е депутатката.

 Според нея модерната социална политика овластява хората да разполагат по-добре със своите спестявания.

Парите във втория пенсионен стълб се онаследяват, така подкрепяме и това в семействата да остават и повече пари, добави Сачева.

ДЕНИЦА САЧЕВА

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Валентина Каролева: Бях малка, когато разбрах, че вкъщи има проблем. Вярата ме спаси