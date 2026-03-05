Андрей Гюров: България не е застрашена от военните действия в Близкия изток (Видео)

Премиерът: Мястото на министрите не е в партийни централи. Запрянов му отвърна, че това не е партийно посещение, а е за подкрепата на ГЕРБ за бюджета за отбрана и за решението у нас да има самолети

На среща на Съвета на НАТО утре е възможно България да поиска помощ и гаранции за противовъздушната си отбрана

Приоритет е изтеглянето на българи, който са в риск, но се съдейства и на българите в Малдивите да си намерят самолетни билети

България не е застрашена от военните действия. Тя не е страна в конфликта и не участва във военните действия. Нашето общество трябва да знае, че го пази не само нашата държава, а и НАТО. Ракетната отбрана на НАТО е направена така, че да реагира на нападение от Иран. Това каза премиерът Андрей Гюров след Съвета по сигурност. Той обясни, че имаме ясна стратегия как да се защитим.

Дал съм указания на министрите да говорят ясно и открито с обществото. Няма скрита информация. Българските граждани и тяхното спокойствие са наш приоритет, каза още той. Призова хората да не се поддават на политическа дезинформация, която е свързана с предстоящите избори.

Дал съм указания на службите да не допускат повтаряне на румънския сценарий в България, каза още премиерът.

Благодари за адекватните действия на министрите за координацията при евакуирането на българите от Близкия изток.

Той обясни, че на заседанието са изслушани внимателно докладите на Министерството на отбраната. Ситуацията още не е стигнала до критична точка, но ако това се случи, ние можем да се защитим. Имаме ясна стратегия как това да стане, каза още той.

Министрите от служебния кабинет нямат място по партийните централи, каза Гюров по повод днешната среща на Запрянов и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Решението за разполагането на военните самолети беше взето на 17 и 18 февруари в мандата на правителството на Росен Желязков. За мен е много важно подкрепата на ГЕРБ за това решение да продължи и в рамките на служебния кабинет. Ситуацията в момента изисква да имаме евроатлантическо мнозинство в парламента, каза военният министър Атанас Запрянов. И уточни, че е експертно лице, а не политическо. Аз не го разглеждам като партийно посещение, а като посещение на политическа сила, която е взела решението на 17 и 18 февруари, каза още той.

Конкретните военни мерки са по отношение на засилване на въздушната отбрана на страната, което е извършено вече от щаба на отбраната. Утре ще има среща на Съвета на НАТО. Ние ще отправим искане и за допълнителни усиления, ако главното командване смята, че има необходимост от такова усилване. Тези решения утре ще се вземат и ние ще ви информираме, каза още Запрянов.

Изтеглянето на българите продължава и тази нощ. На този етап ходът на евакуацията тече изключително организирано, каза външният министър Надежда Нейнски. От Ирак са изтеглени всички български граждани. От Йордания са около 130. В момента е трудно изтеглянето на български граждани от Иран, защото властите там са спрели не само български граждани, но и такива от други европейски страни, каза още Нейнски. Увери, че продължават да се водят разговори десетимата български граждани да бъдат изведени.

И обясни, че българите в Малдивите са извън зоната на конфликта. Първият ни приоритет е да изведем хората, за които има риск за живота и здравето им, каза още Нейнски. А за другите посолствата ни помагат да си намерят полети и да си организират чартъри. Там има деца, хора със здравословни проблеми. Имаме сигнали, че хора се опитват да вземат привилегировано предимство. Ние ще направим анализ, увери още тя. Имало авиокомпании, които са предложили съдействие.

Вече пети ден денонощно се свързват с мен хора и аз препращам сигналите им в Ситуационния център, каза още тя. Обясни, че са в постоянна връзка с нашите съюзници, които ни предлагат помощ. САЩ ще ни помогнат в Катар и други държави от залива да качат и наши сънародници, Австрия вече ни е помогнала, Гърция също е предложила помощ за Оман.

Нейнски увери, че е в непрестанен контакт с външния министър на Турция, за да се следи непрекъснато възможността от мигрантски поток.

Тази сутрин аз проведох разговор с министъра на отбраната на Турция. Обсъдихме ситуацията и координирахме действията. Има пълно разбиране между нас по отношение на сигурността, обсъдихме и изстреляната ракета към територията на Турция, каза още Запрянов. Той ще се срещне и с министъра на отбраната на Гърция.