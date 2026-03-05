Марин Райков за ситуацията в Близкия изток: Непосредствени рискове за България няма

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В момента непосредствени рискове за България няма.

Това каза в коридорите на парламента служебният зам.-министър на външните работи Марин Райков.

"Тъй като ситуацията е изключително динамична, всички ние следим с много голямо внимание и с известна загриженост всяко съобщение за ескалация, което пристигне при нас", подчерта той.

Райков добави, че основният приоритет в момента е извеждането на българските граждани от рисковите зони, т.е. от Близкия изток, който е обект на удари.

По-рано днес служебният премиер Андрей Гюров свика Съвета за сигурност, като този път покани и парламентарно представените партии. Тема на обсъждане бе точно нажежената международна обстановка и военните удари в Близкия изток.