4 акта за необосновано вдигане на цените са връчени в Добричко от КЗП

„През изминалата седмица в Областната дирекция на МВР не са постъпвали сигнали за нарушения. Наблюдението продължава. При предстоящото изплащане на пенсиите в понеделник ще има допълнителни патрули в населените места, където има пощенски клонове. Иначе там ежедневно патрули край тях", съобщиха оттам на редовно заседание на Областния координационен център по механизма за въвеждане на еврото в Добрич, в което участва и новият областен управител Асен Атанасов. От началото на годината досега в областта има само два случая на опит за разпространение на фалшиви банкноти с номинал 100 евро, докладваха от ДАНС. „Банкнотите са с много ниско качество, само в тъмното могат да не бъдат разпознати", добавиха от полицията. Ръководителят на офиса в Добрич към териториална дирекция на НАП – Варна, Анна Кондакова съобщи, че не са получавали сигнали в последните дни. „От началото на въвеждане на еврото като национална валута на територията на дирекцията във Варна, която обслужва 6 области в Североизточна България, както и област Добрич, са извършени 157 проверки, издадени са 18 наказателни постановления и 1 предупреждение, наложените санкции до 1 март са в размер на 57 200 евро. За изминалата седмица в офиса в Добрич няма подадени сигнали. Подавани са сигнали в ТД НАП – Варна, и в Централно управление. Проверките продължават" – каза тя. От Комисията за защита на потребителите - офис Добрич, докладваха за подаден 1 сигнал за малък магазин в Балчик за повишаване на цени. Вече са връчени 4 акта за нобосновано повишаване на цените.Предстои издаване на актове от преден период във връзка с въвеждането на еврото за необявяване в български левове на цената на етикета. Комисията, съвместно с НАП и областната дирекция „Безопасност на храните", за изминалата седмица е извършила 4 проверки в заведения за хранене, чака се изсканата документация за предишни месеци, за да се се прецени има ли нарушения. „Не очаквам проблеми с въвеждането на еврото занапред, тъй като вече и малките специализирани обекти нямат проблеми с отчетността", казаха от Митница-Добрич. От общините не бе докладвано за постъпили сигнали.

„Усещането в обществото за необосновано високи цени все още остава, което може да се засили предвид очаквано повишение на цените на горивата", каза главният секретар на областната администрация в Добрич Румен Русев и отправи препоръка за отговорно отношение и внимание от страна на институциите.