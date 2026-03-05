ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

„Гранична полиция" разби канал за трафик на мигран...

Хванат е надрусан и пиян шофьор в Добрич

Дияна Райнова

Белезници Снимка: СНИМКА: PIXABAY

Хванат е надрусан и почерпен шофьор в Добрич при проверка, съобщават от Областната дирекция на МВР.

На 4 март, около 15:30 часа в град Добрич е спрян за проверка лек автомобил „Сузуки", управляван от 30-годишен мъж. При извършената проверка за употреба на алкохол с техническо средство, цифровата индикация отчита наличието на 1,27 промила. При последвалата проверка за употреба на наркотични и упойващи вещества, тестът отчита положителен резултат за амфетамин и метаамфетамин.

Задържан е за срок до 24 часа. По двата случая са образувани бързи полицейски производства.

Белезници

