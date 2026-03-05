МВР с временна организация на движението заради протеста на Околовръстното на Пловдив

По възможност шофьорите да избират други маршрути, съветват от полицията

Заради заявения протест на Околовръстното шосе на Пловдив от 18 ч., организиран от майката на убития Митко от Цалапица с искане за оставката на новия шеф на полицията ст. комисар Васил Костадинов, се очаква да бъде възпрепятствано движението на моторни превозни средства в зоната на кръговото кръстовище с "Пазарджишко шосе" и по тази причина е създадена специална организация за охрана на обществения ред, обезпечаване на сигурността и подпомагане на трафика, съобщиха от МВР.

За избягване на необосновани затруднения в пътнотранспортната обстановка, от полицията съветват шофьорите да се съобразяват с въведената временна организация на движението. Те трябва да изпълняват стриктно указанията на служителите на реда и по възможност предварително да изберат други направления за придвижването си.