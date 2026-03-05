ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

„Гранична полиция“ разби канал за трафик на мигран...

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22411054 www.24chasa.bg

Емил Пармаков е новият шеф на Главна дирекция "Национална полиция"

7360
Главен комисар Емил Пармаков (в средата) е новият шеф на Националната полиция СНИМКА: Главна дирекция "Национална полиция"

Със заповед на министъра на вътрешните работи Емил Дечев от вчера - 4 март, главен комисар Емил Пармаков е временно преназначен на длъжност директор на Главна дирекция „Национална полиция". Той сменя Захари Васков, който вчера бе освободен от поста.

От септември 2022 година до момента той бе заместник-директор на ГДНП. Новият ръководител на Националната полиция бе представен пред служителите й лично от замeстник-министър Иван Анчев и изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев.

Пред състава на ГДНП зам.-министър Анчев отбеляза, че най-важното е заедно да работим така, че да гледаме в очите децата и родители си с достойнство.

Изпълняващият длъжността главен секретар заяви, че отговорността за провеждане на законосъобразни и честни избори е на целия състав на МВР и е вменена от закона. Той допълни, че в тази връзка ръководството на МВР е решило да гласува доверие на главен комисар Пармаков и екипа, който той ще си избере.

На свой ред главен комисар Емил Пармаков благодари за оказаното му доверие да ръководи Главна дирекция „Национална полиция" и заяви готовност да продължи активна работа по заложените приоритети на МВР и правителството.

Главен комисар Емил Пармаков (в средата) е новият шеф на Националната полиция СНИМКА: Главна дирекция "Национална полиция"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Валентина Каролева: Бях малка, когато разбрах, че вкъщи има проблем. Вярата ме спаси