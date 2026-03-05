130 000 цапащи коли нарушили забраната за влизане в малкия ринг в София

130 000 нарушения на забраната за цапащи автомобили да навлизат в малкия ринг в София са регистрирани от 1 декември 2025 г. до 28 февруари тази година. Там се забранява влизането на автомобили от първа и втора екогрупа. Нарушенията обаче са с 42% по-малко спрямо 2024-2025 г. Това съобщиха зам.-кметовете на столицата по транспорта Виктор Чаушев и по екология Николай Неделков.

Спазването на мерките се повишава, нарушенията намаляват. В малкия ринг, който обхваща буилевардите "Васил Левски", "Патриарх Евтимий", "Скобелев", "Опълченска" и "Сливница" през 2024/2025 г. нарушенията са били 222 000, а сега 130 000. За големия ринг, който започна да действа тази зима и за него важи забраната за влизане на автомобили от първа екогрупа, с граници булевардите: "Д. Николаев", "Ситняково", "М. Еминеску", "П. Яворов", "Н. Вапцаров", "Ат. Дуков", "Х. Ибсен", "П. Тодоров", "Ив. Гешов", "К. Величков" и "Сливница" през декември нарушенията са били близо 23 000, през януари спадат до 18 500, а през февруари - около 18 000. Общо нарушенията намаляват с над 20%, подчерта Чаушев.

Той добави, че след парламентарните избори общината ше отправи нови предложения за законодателни промени, за да може процедурата за налагане на санкции да стане по-бърза.

Чаушев напомни и за обявените пазарни консултации за покупка на нови трамваи. Очаква се след доставката им най-старите мотриси, които ще се движат в София да са произведени през 2013 г. Предвидени са и инвестиции в релсов път - ремонти на трасетата по булевардите "Копенхаген", "М. Луиза", "Дж. Баучер", "Скобелев", 104-а улица в "Обеля", а догодина вероятно по бул. "Хр. Ботев".

Работи се и по доставка на 125 нови тролейбуса и електробуса, за които ще се търси финансиране по оперативна програма "Околна среда".

Заради комплексните мерки, които общината предприе в последните години, имаме значително подобрение на чистотата на въздуха. Отчитаме спад на средната концентрация на ФПЧ с над 20% и 13% - на превишенията на азотния диоксид, с 52% по-малко са и дните с превишение на нормите за ФПЧ. За трета поредна година София спазва средногодишната норма за концентрация на ФПЧ, отчете Неделков.

Подменени са над 20 000 стари печки за отопление на дърва и въглища, което спестява годишно над 219 т емисии от ФПЧ годишно. По новата програма ще бъдат подпомогнати още 10 000 домакинства, като вече 5 000 семейства са заявили желание да се включат.