Нови лъвчета се родиха в зоопарка на Стара Загора

2692
Новородените лъвчета. Снимки: Зоопарк Стара Загора

Три нови лъвчета се родиха в зоопарката на Стара Загора. 

Директорът д-р Найден Илинов представи тримата нови обитатели, родени на 20 януари 2026 г. Те са африкански лъвове, двама от мъжки и един от женски пол. Новородените лъвове вече са преминали всички прегледи и ваксинации.

Родителите им са лъвицата Елза и лъвът Лео, които са пристигнали в старозагорския Зоопарк от Словакия на 17 септември 2025 г.

Д-р Найден Илинов изказа искрени благодарности към целия екип на Зоопарка за ежедневните грижи, които полагат за всички обитатели. Той благодари и на Община Стара Загора за подкрепата, която спомага за развитието на зоологическата градина. Той пожела здраве на малките лъвове и дълги години да радват посетителите.

Новородените лъвчета. Снимки: Зоопарк Стара Загора

