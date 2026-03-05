Мъж влиза в затвора за 2 г. и 3 месеца за притежание на марихуана за близо 8000 евро

Окръжният съд в Добрич одобри споразумение, по силата на което 33-годишен подсъдим се признава за виновен в това, че на 21 май 2025 г., в село Одринци без надлежно разрешително, съобразно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, е държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества – марихуана на обща стойност 15 518,40 лв., равностойни на 7934,43 евро. Наркотичното вещество било открито при претърсване на автомобил, ползван единствено от подсъдимия. В двигателния отсек на превозното средство били намерени три пакета със суха тревна маса, която при полеви тест реагирала на канабис. От заключението на изготвена впоследствие физико-химическа експертиза станало ясно, че в пакетите има общо 775,92 грама марихуана.

За извършеното престъпление на подсъдимия е наложено наказание лишаване от свобода за срок от 2 години и 3 месеца, което да търпи при първоначален „строг" режим, както и глоба в размер на 5000 лв., равностойни на 2556,46 евро. Подсъдимият следва да плати и сторените по делото разноски в размер на 792,03 евро.

Делото в Окръжния съд беше образувано по обвинителен акт срещу подсъдимия. В хода на разпоредителното заседание стана ясно, че страните са постигнали споразумение, което бе разгледано и одобрено от съда. Определението, с което Окръжният съд одобрява споразумението, е окончателно и има последиците на влязла в сила присъда.