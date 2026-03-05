Разпитват свидетели за смъртта на велосипедист от Пловдив, катастрофирал със 17-годишен с тротинетка

По общия ред - с разпит на свидетели и вещи лица, ще протече делото за смъртта на 43-годишният велосипедист от Пловдив Светослав Василев, загинал след удар с непълнолетен водач на електрическа тротинетка. Подсъдимият Иван Пашев, който към момента на фаталния инцидент е бил на 17 г., не призна фактите и обстоятелствата в обвинителния акт и процесът беше отложен за 21 април.

Произшествието стана на 4 август 2023 г. в центъра на Пловдив. Иван се движил по ул. "Иларион Макариополски", а Светослав управлявал електрическия си велосипед по "Славянска", като двамата едновременно стигнали до кръстовището между улиците. Колоездачът бил дясностоящ и по закон - с предимство.

Според обвинението подсъдимият не е изпълнил задължението си да "прояви необходимата предпазливост, за да може да намали скоростта или да спре, за да пропусне пътните превозни средства и пешеходците, които имат предимство за преминаване" и така предизвикал удара. Василев получил много наранявания по главата и тялото, най-сериозната от които - черепно-мозъчна травма. 2 дни по-късно издъхнал в болницата, а бъбреците и черният му дроб били присадени на нуждаещи се пациенти в България и Румъния.