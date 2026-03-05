ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ОАЕ са свалили 6 ракети и над 130 дрона при нови и...

Времето София 11° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22411554 www.24chasa.bg

Петър Антиев е новият шеф на жандармерията

9580
Петър Антиев

Главен комисар Петър Антиев поема ръководството на главната дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма". Вчера вътрешният министър Емил Дечев освободи предшественика му Николай Николов.

Двете основни звена – дирекциите „Жандармерия" и СОБТ поемат старши комисарите Георги Алексиев и Драгомир Таков. Новото ръководство бе представено официално днес от зам.-министър Иван Анчев и изпълняващия длъжността главен секретар на МВР главен комисар Георги Кандев. 

Гл. комисар Антиев бе досегашен зам.-директор на ГДЖСОБТ. През 2012 г. той е заместник-началник на Специализирано полицейско управление - София към Дирекция "Специализирани полицейски сили" при ГД "Национална полиция", след това е началник на отдел "Организация на охранителната дейност" в дирекция "Жандармерия" при ГД "Национална полиция".

От 2017 г. той е зам.-директор на Дирекция „Жандармерия", докато тя е в състава на ГДНП, а след преструктурирането и отделянето й в самостоятелна структура е зам.-директор на ГДЖСОБТ.

Петър Антиев

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Валентина Каролева: Бях малка, когато разбрах, че вкъщи има проблем. Вярата ме спаси