Петър Антиев е новият шеф на жандармерията

Главен комисар Петър Антиев поема ръководството на главната дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма". Вчера вътрешният министър Емил Дечев освободи предшественика му Николай Николов.

Двете основни звена – дирекциите „Жандармерия" и СОБТ поемат старши комисарите Георги Алексиев и Драгомир Таков. Новото ръководство бе представено официално днес от зам.-министър Иван Анчев и изпълняващия длъжността главен секретар на МВР главен комисар Георги Кандев.

Гл. комисар Антиев бе досегашен зам.-директор на ГДЖСОБТ. През 2012 г. той е заместник-началник на Специализирано полицейско управление - София към Дирекция "Специализирани полицейски сили" при ГД "Национална полиция", след това е началник на отдел "Организация на охранителната дейност" в дирекция "Жандармерия" при ГД "Национална полиция".

От 2017 г. той е зам.-директор на Дирекция „Жандармерия", докато тя е в състава на ГДНП, а след преструктурирането и отделянето й в самостоятелна структура е зам.-директор на ГДЖСОБТ.