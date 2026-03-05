Пенчо Милков награди Радослав Росенов за безпрецедентния му успех на Купа „Странджа"

„Ти вече пишеш история и оттук нататък зависи само от теб колко дълго ще отеква тя във времето. Вълнението ти от победата трябва да е гориво, а не спирачка".

С тези думи Пенчо Милков посрещна днес състезателя на Боксов клуб „Русе" Радослав Росенов, който преди броени дни завоюва своя пети златен медал до 60 кг на Купа „Странджа". Кметът изрази своето уважение към боксьора и сподели, че се възхищава на неговата способност да поема отговорност за резултатите си. „Това е качеството, което отличава истинския мъж – да носи отговорност и умението да държи съдбата си в свои ръце", каза още кметът. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Серията победи на русенеца на престижния турнир са безпрецедентен успех за българската боксова общност. До момента никой друг състезател не го е постигнал. За постижението си Радослав Росенов получи парична премия от кмета.

Тема на разговора стана и кампанията на Община Русе срещу насилието между подрастващите. Представителите на русенския боксов клуб изразиха своята готовност да продължат дейностите по нейното популяризиране, като Радо Росенов каза, че според него личният пример е най-добрата превенция срещу агресията.

Европейският шампион сподели, че следващите върхове, към които се стреми, са професионалният боксов мач в Германия на 20 март и Световната купа по бокс, която ще се проведе в Бразилия в края на април. В третия си професионален мач русенецът ще се изправи срещу опитен съперник - Тамас Килити, който има зад гърба си 11 победи и 3 загуби. Росенов заяви, че вярва в успеха си и знае, че упорството му ще бъде неговото предимство по време на двубоя в Хамбург.

На срещата присъстваха още заместник-кметът Борислав Рачев, президентът на Боксов клуб „Русе" Павел Сяров, Иван Димитров – член на Управителния съвет на клуба, както и личният треньор на Радо Росенов – Съби Събев, който изрази гордостта си от успеха на своя възпитаник и заяви, че ще придружава Радо по време на професионалния му мач в Германия.