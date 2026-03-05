2,5 г. затвор за рецидивист, ограбил жена на автобусна спирка

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Две години и половина ще лежи в затвора рецидивист, ограбил жена на автобусна спирка в Благоевград. С наложено ефективно наказание приключи дело на Окръжна прокуратура – Благоевград по обвинение срещу К.Б., на 30 години.

През деня на 15.11.2025 г. на автобусна спирка в Благоевград К.Б. нападнал жена, като я дръпнал за ръка и отнел носените от нея три позлатени гривни.

В хода на разследването по случая извършителят е бил установен и задържан. Грабежът е бил извършен от него при условията на опасен рецидив.

С определение на съда на обвиняемия К.Б. е наложено наказание 2 години и 6 месеца лишаване от свобода при първоначален строг режим на изтърпяване. То има последиците на влязла в сила присъда.