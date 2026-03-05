ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ОАЕ са свалили 6 ракети и над 130 дрона при нови и...

Времето София 11° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22411686 www.24chasa.bg

2,5 г. затвор за рецидивист, ограбил жена на автобусна спирка

Тони Маскръчка

3140
Затвора в Бобов дол. СНИМКА: Тони Маскръчка

Две години и половина ще лежи в затвора рецидивист, ограбил жена на автобусна спирка в Благоевград. С наложено ефективно наказание приключи дело на Окръжна прокуратура – Благоевград по обвинение срещу К.Б., на 30 години.

През деня на 15.11.2025 г. на автобусна спирка в Благоевград К.Б. нападнал жена, като я дръпнал за ръка и отнел носените от нея три позлатени гривни.

В хода на разследването по случая извършителят е бил установен и задържан. Грабежът е бил извършен от него при условията на опасен рецидив.

С определение на съда на обвиняемия К.Б. е наложено наказание 2 години и 6 месеца лишаване от свобода при първоначален строг режим на изтърпяване. То има последиците на влязла в сила присъда.

Затвора в Бобов дол. СНИМКА: Тони Маскръчка

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Валентина Каролева: Бях малка, когато разбрах, че вкъщи има проблем. Вярата ме спаси