18 г. затвор за софиянеца, пребил до смърт пловдивчанин заради 2 глътки бира

Ударих му няколко токата, много съжалявам, каза Христо Цветков

Калоян Величков агонизирал часове, усещал, че краят му е неизбежен

27-годишният софиянец Христо Цветков, пребил до смърт 52-годишния пловдивчанин Калоян Величков, защото отпил 2 глътки от бирата му, ще лежи в затвора 18 години при първоначален строг режим. Решението за това е на Окръжния съд в Пловдив, пред когото Цветков призна вината си.

От април 2025 г. той живеел в Пловдив при приятелката си Весела Михалкова, но системно злоупотребявал с алкохол и ставал агресивен и през септември тя го изгонила. Цветков отишъл при приятел в софийското село Пчелин, но и там пиел, взел и дрога и той също го накарал да напусне дома му. Христо Цветков му откраднал 200 лв. и се върнал в Пловдив.

На 17 септември 2025-а седнал в градинката до кино "Кочо Честеменски", за да чака Михалкова да се върне от работа. На съседна пейка бил Калоян Величков, който живеел в изоставена къща наблизо. Двамата се познавали и се заговорили. В един момент Величков взел кенчето с бира на Цветков и отпил. После се преместил на друга пейка, а Цветков отишъл за друга бира. Когато се върнал, решил да накаже Величков, започнал да го псува, нарекъл го боклук, после го удрял с юмруци и ритници в главата и тялото. "Величков не е направил дори опит да стане, само го молел да спре и охкал от болка. В това време Цветков накарал друг мъж да заснеме побоя", описа случилото се прокурорът по делото Албена Георгиева. "Много не помня, но му ударих няколко токата. Съжалявам, съболезнования на близките", каза подсъдимият.

Ударите бил нанесени пред много хора, един от които подал сигнал на телефон 112. Пред изпратените на мястото полицаи Величков се оплакал, че много го боли. Прибрал се в къщата, където дошъл да го види негов близък, той отказал да бъде извикан лекар и на него. По-късно починал от тежките травми - разкъсване на единия от белите дробове и на слезката, имал и 7 счупени ребра. "Става дума за убийство с особена жестокост и за мъчителна смърт, Величков е страдал дълго време и е усещал неизбежността й", заяви прокурор Георгиева и поиска присъда над средния размер по закон. Убийството е извършено в изпитателния срок на условна присъда за шофиране след употреба на алкохол.

По делото като частен обвинител и ищец се конституира дъщеря на починалия - Весела Величкова, и поиска от Христо Цветков 150 000 евро. "Живяхме заедно, докато станах на 12 г., после родителите ми се разведоха. Но поддържах връзка с баща си и не се чувствам добре след смъртта му, наложи се да търся психологическа помощ", каза тя. Според нея баща й живеел на квартира, работел и бил пожарникар.

Съдът постанови подсъдимият да й изплати обезщетение от 80 хиляди евро.

Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване пред апелативните магистрати.