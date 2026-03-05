ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ОАЕ са свалили 6 ракети и над 130 дрона при нови и...

Времето София 11° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22411818 www.24chasa.bg

Гюров обсъди с американския посланик отпадането на визите за САЩ

4804
Андрей Гюров и Мартин Макдауъл СНИМКА: Пресцентър на Министерски съвет

Ситуацията в Близкия изток беше във фокуса на разговора на министър-председателя Андрей Гюров с Х. Мартин Макдауъл, временно изпълняващ длъжността посланик на САЩ в България. В хода на срещата им в Министерския съвет двамата обсъдиха усложнената обстановка в региона и нейния ефект върху сигурността на Европа при евентуална ескалация и разширяване на конфликта. Това съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

Премиерът Андрей Гюров постави и въпроса за включването на България в Програмата на САЩ за безвизови пътувания. Министър-председателят посочи, че това е дългогодишен национален приоритет за страната ни и изтъкна последователните усилия на българските институции за изпълнението на критериите. Премиерът Гюров акцентира върху значението на конструктивното сътрудничество между България и САЩ по тази важна за страната ни тема.

Друга тема на срещата бяха отношенията между България и САЩ, като двете страни се обединиха около желанието си за задълбочаване на сътрудничеството в областта на високите технологии, отбраната и енергетиката. Отбелязана беше подкрепата на САЩ за енергийната диверсификация на страната ни, както и за модернизацията на българските въоръжени сили в интерес на националната и регионалната сигурност. В този контекст бяха отбелязани и последователните усилия на България за реализиране на Вертикалния газов коридор като стратегическа инициатива. В рамките на разговора беше обсъден също напредъкът по проекта за изграждане на седми и осми блок на АЕЦ Козлодуй с американската модерна технология AP-1000 на компанията „Уестингхаус".

Андрей Гюров и Мартин Макдауъл СНИМКА: Пресцентър на Министерски съвет
СНИМКА: Пресцентър на Министерски съвет
Андрей Гюров и Мартин Макдауъл СНИМКА: Пресцентър на Министерски съвет
СНИМКА: Пресцентър на Министерски съвет
Андрей Гюров и Мартин Макдауъл СНИМКА: Пресцентър на Министерски съвет
СНИМКА: Пресцентър на Министерски съвет

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Валентина Каролева: Бях малка, когато разбрах, че вкъщи има проблем. Вярата ме спаси