Иван Христанов: Поискал съм свидетелство за съдимост на Десислава Николова, чисто е

Това, което мога да поискам е свидетелство за съдимост, поискал съм - чисто е. Тя ми каза, че ако пречи, ще напусне. Но аз как мога да съм убеден, че това, което се казва е истина? Нека тези, които говорят, че е била арестувана за наркотици да излязат да кажат: "обадихме се на този и този, писали сме това и това писмо и сме получили тази информация. Не виждам принципа за тези клевети, бяха изкарани снимки и с изкуствен интелект, говорим за една много мръсна кална война.

Това коментира служебният министър на земеделието Иван Христанов в предаването "Лице в лице" по БиТиВи по повод излязлата информация, че съветничката му Десислава Николова на 30 ноември 2025 г. е била задържана с полиетиленово пликче, съдържащо бяло прахообразно вещество, което след тестване е установено като амфетамин.

"Кабинетът беше подготвен, че ще сме подложи на такива атаки. Но кажете ми кога досега е имало викане на министър на изслушване по такива въпроси. Никога не е викан заради секретарите му, асистентите или съветниците му. Никога досега група не се е изнасяла да тича към министерството, да нахлува вътре, докато трябва да се гласуват важни за хората закони, да създава смут сред служителите на ведомството, които са на валидол. Това е саботаж на държавността", възмути се Христанов.

Във вчерашния пленарен ден бе насрочено изслушване на Христанов по искане на ИТН, за да даде обяснения за негови назначения, по-специално за Десислава Николова и Ангел Мавровски, новият шеф на БАБХ. Малко преди заседанието обаче председателката Рая Назарян съобщи, че от ведомството са пратили писмо, че министърът няма да може да присъства поради неотложни ангажименти. Това ядоса хората на Слави Трифонов, които лично отидоха да търсят Христанов в министерството.

"Не съм се изплъзвал, имах предварително планирана работа, която изискваше да мога да тръгна в конкретен момент, задно с други екипи и от агенции, и от служби, свързани с държавата. Това беше отдавна планиран ангажимент. Защо така се афектираха колегите, не знам, но това нахълтване е крайно неадекватно. Въпросната група от 2021 г. систематично си подронва доверието в държавата и явно това им е начинът на работа", каза служебният агроминистър.

За твърденията, че новоназначения директор на БАБХ Ангел Мавровски е свързан с търговско дружество в сферата на ветеринарномедицинските услуги и търговията с препарати и оборудване - дейности, които попадат в обхвата на контрола на БАБХ и, че е слагал ваксини, но в същото време е бил заличен от регистъра на ветеринарните лекари за груби нарушения Христанов каза следното: "За Мавровски не знам от кой регистър е заличен, при него има една конкретна репресия и при частни разговори с браншовите съюзи разбирам, че не е единствения срещу който се упражнява репресия. Някои хора просто искат да си вършат работата съвестно. 2 седмици преди да стана министър по странно стечение на обстоятелствата служебни лица от БАБХ викат близки на Мавровски и казват, че май са сбъркали и искали да го пратят за аташе в Брюксел. Той 2022 г. беше почти два месеца долу на Капитан Андреево, за да овладеем трафика, тогава беше зам.- директор на БАБХ и беше там в служебно качество. Мисля си, че затова му пребиваване там се опитват да го изключат от регистъра на ветеринарните лекари", предположи той.

За случая с Петрохан той коментира, че още от началото казал, че не е имало основания за такава дейност там на организацията на Калушев, защото никога в този регион не имало засилени речи, сигналите са били малко, сдружението не е подавало сигнали и към агенцията за горите. "Те са искали просто да си имат уединение, не мога да гадая с каква цел, надявам се разследването два излезе с истината. Досега бяхме къпани с какви ли не клевети и конспирации", добави той.

Относно получения сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност в министерството, за което съобщи Христанов на брифинг във ведомството преди дни, докато представяше екипа си пред медиите, сега обясни, че е подал сигнал, тъй като причината е, че получили писмо от компания, която изпълнява дейност, имаща пряко отношение към ветеринарната сигурност на България, затова да няма разпространение на зарази, напълно в противовес с договорените отношения, обществени поръчки, закони. "Те ни уведомиха вчера, че ще спрат работа. Веднага направихме кризисен щаб, имаме пет сценария за изход, отговорихме им, че нямат право да го направят, сезирахме ДАНС, МВР, премира. Няма да позволим някой, който е монополизирал една дейност, а именно изгарянето на животни, да изнудва държавата", закани се той.

Очаквайте подробности!