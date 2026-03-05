Полиция разследва мистериозен инцидент с ударено дете на писта в Банско. Баща на 13-годишно дете е подал сигнал на телефон 112, че то било блъснато от шейна, която се движила по писта номер 5. Към мястото веднага е изпратен екип на Планинската спасителна служба. Спасителите са качили и транспортирали детето до медицинския център и оттам към болнично заведение.

"Нямам обяснение каква е тази шейна, която бързо е изчезнала. Прегледали сме записите от камерите в района. На тях се вижда само шейната на ПСС, която отива към мястото на инцидента, за да вземе детето. Други шейни там няма. Не зная как е пострадало детето, доколкото разбрах е с хематом. Откакто съществува ски зоната има забрана за движение на шейни освен тези на ПСС и то при спешни случаи. Техните се разпознават, с пусната сигнализация са и се движат плътно вдясно с ниска скорост. Добре е че имаме камери, за да се установи, че шейна не се вижда", коментира маркетинг-директора на ски зоната Иван Обрейков.