Миенето на улиците в София продължава в осем района

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Столична община продължава миенето на улиците с автоцистерни, след приключване на ръчното почистване на уличната мрежа от наносите. Работата се извършва от фирмите по чистота по възлагане на Столичния инспекторат, във връзка с прогнозите за задържане на по-топло време през следващите дни. Това съобщиха от пресцентъра на Столична община.

Тази вечер започват дейностите в район „Средец" на следните ключови булеварди и места за обществено ползване:

бул. „Патриарх Евтимий" – от бул. „Васил Левски" до бул. „Христо Ботев"

бул. „Драган Цанков"

Успоредно с тях започва и миенето на Софийски околовръстен път (Южна дъга) - от ул. „Тодор Недков" до „Симеоновско шосе" в посока бул. „Черни връх".

През следващите дни миенето с автоцистерни на улици, тротоари, площади, алеи и други места за обществено ползване ще продължи в следните райони по предварително определени маршрути, осигуряващи пътната безопасност:

Район „Илинден"

бул. „Сливница"

бул. „Тодор Александров"

ул. „Крум Стоянов"

Район „Студентски"

ул. „Живко Сталев"

ул. „Георги Русев"

Район „Нови Искър" - улици с масов градски транспорт в с. Подгумер, с. Войнеговци и с. Локорско;

Район „Кремиковци" - улици с масов градски транспорт в кв. Ботунец и кв. Челопечене;

Район „Красна поляна":

бул. „Възкресение";

бул. „Александър Стамболийски" до ул. „Вардар"

бул. „Никола Мушанов";

ул. „Булина ливада";

ул. „Добротич";

ул. „Западна";

ул. „Алеко Туранджа";

ул. „Проф. Вайгард";

Район „Овча купел":

бул. „Монтевидео"

бул. „Президент Линкълн"

Район „Люлин":

бул. „Джавахарлал Неру"

ул. „Индира Ганди"

бул. „Луи Пастьор"

ул. „Филиповско шосе"

бул. „Д-р Петър Дертлиев"

ул. „Търново"

бул. „Добринова скала"

бул. „Сливница"

ул. „Ген. Асен Николов"

бул. „Райко Даскалов"

ул. „Ген. Владимир Динчев"

бул. „Царица Йоанна"

бул. „Панчо Владигеров"

ул. „Луи Пастьор"

ул. „Ген. Асен Николов"

Успоредно с това, по улиците на София продължават активно и ръчните дейности по почистване на наносите след зимната обработка против заледяване на пътните платна.

Столичен инспекторат осъществява засилен контрол на терен и призовава водачите на моторни превозни средства да шофират с повишено внимание и съобразена скорост, в съответствие с извършващите се дейности, изброени по-горе.