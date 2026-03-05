Митко, обвинен в пране на милиони от порносайт в Пловдив, остава в ареста

Без знанието на една от младите жени, били отклонени заработените от нея, в рамките на няколко години, 2 800 000 евро

Пловдивският апелативен съд остави в ареста Митко Бошнаков, обвинен заедно с още трима мъже в пране на пари от еротичен сайт в Пловдив. Четиримата мъже са привлечени към наказателна отговорност също като участници в организирана престъпна група.

Бошнаков е обвинен още в измами, данъчни престъпления, набиране на момичета за еротични модели, разпространение на порно материали. Четиримата обвиняеми бяха задържани на 7 октомври м.г. в Пловдив.

Трима от тях бяха освободени от апелативния съд през месец октомври м.г. с мерки за неотклонение подписка.

Според прокуратурата Бошнаков се занимавал с набиране на кандидатки за еротични модели, на които създавал профили в сайт, но плащанията от клиентите пренасочвал към свои банкови сметки. По този начин без знанието на една от младите жени, били отклонени заработените от нея, в рамките на няколко години, 2 800 000 евро.

Според апелативните магистрати събраните до момента писмени и гласни доказателства се извежда обосновано подозрение за три от деянията, предмет на повдигнатите шест обвинения, а именно за квалифицирана измама, разпространение на порнографски материали и онлайн сводничество – набиране на еротични модели за платформа в интернет „Онлифенс". Съдът прие, че при една по-лека мярка за неотклонение има реална опасност Митко Бошнаков да извърши престъпление, както и да се укрие.