Прокуратурата ще проверява болните, играли в казино - търсят злоупотреби с лични данни

Здравната каса изпрати данните от проверките на пациентите, чиито данни бяха открити в казина по време на хоспитализации. Причината е, че са открити редица несъответствия по време на последвалите анкети, които фондът направи. Това обясни доц. Петко Стефановски, управител на НЗОК.

По думите му районните здравни каси са проверили 258 болници, за които е имало данни, че 4155 пациенти, които са се водили приети за лечение, са били в игрални зали.

С 1659 от пациентите районната здравноосигурителна каса не е осъществила контакт, а 234 от пациентите са отказали съдействие. Останалите пациенти са потвърдили, че са били в болница в периода, за който има данни, че са били в игрална зала. От запитаните от районните здравни каси пациенти 10% отговарят, че са играли онлайн на хазартни игри, докато са били хоспитализирани, но от Националната агенция за приходите са посочили, че няма онлайн залагания, а пациентите са били на място, в игрална зала. Близо 8% от проверените пациенти са признали, че са излизали от болницата по време на хоспитализацията им.

По думите му 85 пациенти са посочили, че данните от личната им карта са ползвани от други лица, а 11 пациенти са казали, че са били в болница, но не са оставали да пренощуват в лечебното заведение, за което на болниците са наложени санкции в размер на близо 60 хил. евро.

За периода януари - декември 2025 г. са отчетени общо 2 317 179 броя хоспитализации по клинични пътеки, като в сравнение със същия период на 2024 г. има ръст от 2,61%, показва анализ на НЗОК, публикуван на сайта на институцията. Най-голям брой клинични пътеки се отчитат основно в големите областни градове в страната, където са съсредоточени и най-много на брой лечебни заведения - София град, Пловдив, Бургас, Плевен, Варна.

Има данни, които са доста противоречиви, но по-смущаващо е, че почти половината от проверяваните здравноосигурени лица или не са били открити въобще, или не са съдействали, когато са били поканени от нашите контрольори. За мен този контрол не завършва до тук и определено има какво още да се желае по темата, каза подуправителят проф. Момчил Мавров. За нас, като управители на парите за здраве е от много важно да имаме бърза и сигурна комуникация с пациентите. Трябва да се погрижим и създадем условията за това. Освен това контролът трябва да бъде превантивен или в реално време, уточни той.