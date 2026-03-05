Протестът за Митко от Цалапица: Толкова ли е незаменим новият шеф на полицията в Пловдив, оставка (Снимки, видео)

Ще блокираме всеки ден областната дирекция, да назначат всеки друг, но не и Васил Костадинов, заяви бащата на Сияна

"Ще блокираме, ако трябва всеки ден пътя, дори входа на областната дирекция на полицията. Готови сме да ни арестуват, да лежим в килии, само и само да има справедливост".

Това заяви Николай Попов, бащата на Сияна, който е на първа линия на тазвечершния протест на Околовръстното в Пловдив, организиран от майката на убития в Цалапица Митко Малинов. Десетки дойдоха да искат оставката на новия шеф на пловдивската дирекция на МВР ст. комисар Васил Костадинов.

"Тук съм като гражданин и човек, когото е сполетяла същата съдба като майката на Митко. 3 години не може да получи справедливост заради некадърни полицаи, които не само опропастиха разследването, а са възстановени на работа", заяви Попов. Той обвини директно Васил Костадинов за проблемите около разследването. По думите му има достатъчно данни за това, че новият–стар началник не може да оглавява дирекцията. "Този човек няма нито моралната, нито професионалната легитимност да е на този пост", категоричен е бащата на Сияна. Той припомни и случая с разсъблечените клиенти на дискотека в Пловдив, когато Костадинов беше шеф. Диана Русинова също дойде на протеста, възмутена от назначението на Васил Костадинов. Едва ли е толкова незаменим, категорична е тя. Снимка: Никола Михайлов

"Да подаде оставка незабавно. Да бъде избран един от хилядите служители на дирекцията. Това назначение на този пробит кадър е гавра с паметта на Митко и с майка му, която се бори неистово, за да получим справедливост", каза още той.

Викове "Ууу" и "Оставка" огласят Околовръстното.

На протеста е и Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики, която също настоява решението за назначението на Васил Костадинов да бъде отменено. "Когато има съмнения в обществото, сме длъжни да се включим. Не мисля, че е морално и редно този човек да заема този пост. И когато гражданите не го искат, нека бъдат чути. Едва ли е толкова незаменим", заяви тя. Русинова добави, че има и професионални мотиви да иска оставката на Костадинов, защото не е видяла той да помогне за безопасността на пътя. Атанаска Бакалова попита задочно вътрешния министър не проверява ли хората, на които поверява такива високи постове. Снимка: Никола Михайлов

"Вижте колко полиция има тук. В момента се хабят ресурсите на пловдивската дирекция. Ще кажат хората, че сме терористи. Не сме ние най-големият проблем в Пловдив", обясни Русинова. И тя, и Николай Попов бяха категорични, че нямат претенции кой да оглави пловдивската полиция, стига да не е Костадинов.

С бастун сред протестиращите едва пристъпяше бабата на Митко, сломена от смъртта му.

"Протестираме днес за оставката на г-н Васил Костадинов. Всички знаем, че беше уволнен заради забавеното разследване по убийството на моя син. Къде е моралът на човек, който не си е свършил работата? Г-н министър, вие не проверявате ли какви хора възстановявате на работа", обърна се задочно с въпрос към Емил Дечев майката на Митко Атанаска Бакалова. Дни по–рано той я извика на среща в кабинета си, но тя отказа.

"Няма такова нещо – контрира Бакалова твърденията на Костадинов, че е разкрил убийството на сина й. – Ако сам е разкрил убийството - от сигнала за изчезването на сина ми до бягството на Рангел Бизюрев в чужбина е имало 2 дни, защо не го извика да го разпита? А вместо това извършителят избяга и чакахме 4 месеца да го намерят и още 4 - да го екстрадират".

По думите й полицията, оглавявана тогава от Костадинов 6 дни нищо не е направила, докато самата тя не е започнала да алармира по медиите.

"Сега има толкова много полиция на протеста. Къде беше тя, когато трябваше да бъде разкрито престъплението? Никой не си свърши работата. Много е важно в едно разследване да се свърши работата както трябва, за да бъде после и обвинението както трябва. Гледах тази сутрин как бивш главсек на МВР Петър Тодоров излиза да защитава Васил Костадинов, с който бяха уволнени по едно и също време. Каква е тая шуробаджанащина? Искаме работещо МВР", категорична бе Бакалова.

След втората обиколка на кръговото, протестиращите се преместиха до близката бензиностанция, за да може да се пусне движението.

После участниците отново излязоха на платното и блокираха преминаващите автомобили. Има полицейско присъствие, но до намеса на униформени не се стига засега.

Протестиращите се отправиха към паркинга, където са по-голямата част от автомобилите им. Оттам ще излязат на магистралата, за да стигнат до центъра на Цалапица, където е финалната точка на мероприятието.