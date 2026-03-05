Зам.кметът на София: Събирането на боклук в 6 района ще се извършва на по-ниски цени

Сметоизвозването в шест районите „Искър", „Кремиковци", Панчарево (зона 2) и „Връбница", „Нови Искър", „Банкя" (зона 5) ще се извършва на по-ниски цени, съобщи пред медиите зам.-кметът на Столична община (СО) в направление „Околна среда" Николай Неделков. Договорите първоначално са подписани на цени, обявени в поръчката, като веднага след това бяха сключени анекси за извършване на дейностите на по-ниски цени, обясни той.

Представителите на фирмата-изпълнител с официални писма изявиха желание, че могат да намалят цената, на която ще работят и съответно договорите са подписани на 285 лева на тон за събиране и транспортиране на битовия отпадък и на цена от 200 лева на тон за събиране и транспортиране на едрогабаритния отпадък, посочи Неделков.

Това са цени много по-различни от спекулациите, които слушахме в последните месеци, че ще бъдат подписани договори на 325 лева, на 350 лева, коментира той. Кметът Терзиев и Столична община успяха да се преборят за намаляване на цената, добави зам.-кметът.

Това решава проблема в „Искър", „Кремиковци", „Панчарево", „Връбница", „Нови Искър" и „Банкя". В останалите зони ще се съобразим с решението на Административния съд, посочи той, цитират от БТА.

За едните зони трябва да преразгледаме поръчките, за другите - имаме възможност както да бъдат пуснати нови конкурси, така и да се разгледат други възможности, които ще обсъдим с кмета на СО, каза Неделков.

С подписването на договорите се гарантира дългосрочна стабилност на сметосъбирането и сметоизвозването до 2031 г., посочиха от пресцентъра на Столичната община по-рано днес. Уточняват, че услугата ще се изпълнява при значително по-строг контрол и при цени, които защитават обществения интерес – 145,72 евро (приблизително 285 лв.) на тон за битов отпадък и 102,26 евро (около 200 лв.) на тон за едрогабаритни отпадъци.