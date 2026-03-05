В първия ден на новия шеф на ГДБОП арестуваха негов подчинен, обещал да прекрати преписка (Обзор)

Задържаха и сводниците Калашниците

Полицай от дирекция “Киберпрестъпност” на ГДБОП бе арестуван за корупция в първия ден на новия шеф на антимафиотите Мартин Златков. Задържането било в четвъртък сутринта и самата ГДБОП е участвала в акцията заедно с колегите им от дирекция “Вътрешна сигурност”.

Арестуваният полицай е на ниска длъжност и работи в дирекция “Киберпрестъпност” от 2024 година. Той е задържан за злоупотреба със служебно положение. Мъжът обещал да спре преписка, но това е извън правомощията му. Само може да предложи прекратяване, но не зависи от него. От МВР пуснаха лаконично съобщение, от което не стана ясно дали е взел пари, или само е поискал. По неофициална информация обаче до вземане на подкупа не се е стигнало.

В сряда пък антимафиотите задържали бандата на Калашниците, която карала момичета да проституират от 2018 г. до ареста им. Задържани са 8 души от групата, сред тях и жени. Бандата е известна с татуировките на руския автомат “Калашников” на главите си. Шестима са обвинени.

8 години набирали, транспортирали, укривали и принуждавали момичета да проституират, някои и насила. Имало и случаи на изкарани в чужбина жени. Освен за сводничество бандата е разследвана и за изпирането на парите от тази дейност.

Групировката стана печално известна в края на април и началото на май миналата година, когато първо се сби в дискотека с друга банда сводници след “кражба на момиче”. Тогава Калашниците празнували рождения ден на Сезо Калашника, но дошла наказателна бригада на конкурентите им. Последвал бой, при който наръган се оказа Петър Ангелов - Пешо Калашника.

Само седмица по-късно той беше задържан и обвинен, че е карал момиче да проституира.

