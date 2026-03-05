ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трета тревога за последните часове беше обявена в ...

Майката на бебетата, които 9 месеца живяха в болница: Лъжа е, че съм ги изоставила

3408
СНИМКА: Pixabay

Майката на близнаците, които 9 месеца бяха отглеждани в болница е категорична, че не е изоставяла бебетата си.

„Това, което се говори за децата – че са изоставени и че не се полага грижа за тях, е чиста лъжа", каза тя пред Нова тв. Плачейки, майката споделила, че случващото се е „много несправедливо".

Жената изрази желание да вземе обратно децата си. 

Днес стана ясно, че е намерено е приемно семейство за бебетата близнаци, които от 9 месеца живеят в Националната кардиологична болница в София. Те няма да бъдат разделяни и се очаква да бъдат приети от семейството през следващата седмица.

Много семейства били готови да осиновят двете бебета, но това към момента не било възможно, тъй като майка им не се е отказала от тях, макар че не ги е посещавала през последните три месеца.

СНИМКА: Pixabay

