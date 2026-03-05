Зам.-директорът на Националната полиция я оглави (Обзор)

Трима нови директори на главни дирекции в МВР бяха представени в четвъртък - на Националната полиция, на жандармерията и на ГДБОП. Предишните бяха сменени в сряда със заповед на вътрешния министър Емил Дечев.

Начело на Националната полиция (ГДНП), която координира акциите срещу купения вот в страната, застава Емил Пармаков. Досега той бе заместник на освободения Захари Васков. Пармаков е в Националната полиция от 2010 г., бил е шеф на сектора за борба с автокражбите, на отдел “Криминална полиция”, а е зам.-директор от 2022 г. Кариерата му в МВР започва през 1997 г., 12 месеца след като завършва Софийския университет. Има специализации в Сикрет сървис, Академията на МВР и Международната асоциация на правоприлагащите органи в Будапеща.

Пармаков бе представен от главния секретар на МВР Георги Кандев и зам. вътрешния министър Иван Анчев. От думите на Кандев, цитиран от пресцентъра на Националната полиция, стана ясно, че новият шеф ще може да си подбере екип. Главният секретар на МВР посочил, че отговорността за провеждане на честни избори е на целия състав на МВР, а ведомството е решило да гласува доверие на Пармаков. Той заявил готовност да продължи работата по приоритети на МВР.

Новият шеф на Главна дирекция “Жандармерия” също е досегашен заместник. Това е Петър Антиев, който сменя освободения Николай Николов. Антиев е дългогодишен кадър на жандармерията. От 2017 г. е неин зам.-директор. По това време тя бе в структурата на ГДНП, а след отделянето ѝ в самостоятелна структура е зам.-шеф. Заедно с Антиев бяха представени и двамата нови шефове на дирекции - Георги Алексиев и Драгомир Таков.

ГДБОП също е с нов директор. Както “24 часа” писа, това е Мартин Златков. Досега е бил в отдела, който внедрява полицаи под прикритие в престъпните групи. Преди това е бил началник на звеното във Велико Търново.

Министър Дечев смени и 23-ма шефове на областни дирекции на МВР. Останаха само шефовете в София, Шумен, Силистра, Хасково и Сливен. Последният - Димитър Величков, обаче навършва 60 г. на 20 март - пределната възраст за работа в МВР, и от следващия ден ще трябва да има нов директор.

