Прокурорската колегия решава на 11 март дали да сменя Сарафов (Обзор)

Четири са становищата по делото за мандата на и.ф главния прокурор в КС

В сряда, 11 март, Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) ще обсъжда предложението на правосъдния министър Андрей Янкулов да назначи нов и. ф. главен прокурор.

Още в първия си ден на поста той внесе в Пленума на кадровия орган искане за нов временен шеф на държавното обвинение. Настоящият - Борислав Сарафов, е на поста от юни 2023 г. Пленумът обаче реши, че не е компетентен, и прати въпроса в Прокурорската колегия, която трябва да се произнесе.

Тя може да препотвърди решението си от юли м.г., че текстът в съдебния закон за 6-месечния срок не се отнася до Сарафов, да назначи нов и.ф., като според юристи

изборът не се разпростира само измежду двете заместнички на Сарафов

- Ваня Стефанова и Магдалена Лазарова, а сред всички прокурори от Върховната касационна прокуратура. Третата възможност е просто да не се произнесе, защото има висящо дело в Конституционния съд. То е под №2 от тази година.

Още по време на дебата в Пленума преди седмица членове на Съдийската колегия предположиха, че решението на Прокурорската ще е да се изчакат конституционните съдии.

Становище по казуса изпрати в четвъртък в КС правосъдният министър Андрей Янкулов. Освен него такова вече са дали Съюзът на съдиите, Асоциацията на прокурорите и преподавателят Дилян Начев.

Ограничението един и същи човек да изпълнява временно функциите на главен прокурор или председател на върховен съд за не повече от шест месеца не противоречи на конституцията.

Постът на временно изпълняващ функциите не е уреден в основния закон, поради което продължителността на временното изпълнение, както и неговото предсрочно прекратяване могат да се определят в закон. Това се казва в становището на Андрей Янкулов. Делото в КС беше образувано по искане на състав на Варненския апелативен съд в края на януари. АНДРЕЙ ЯНКУЛОВ

Магистратите настояха КС да каже дали разпоредбата от съдебния закон, която гласи, че и.ф. главният прокурор не може да заема този пост повече от 6 месеца, противоречи на конституцията. Също така дали текстът, влязъл в сила на 21 януари 2025 г., се отнася за Сарафов, който вече беше на поста и е в т. нар. заварено положение, или действа само занапред.

Запитването на варненските съдии беше предшествано от искане на Сарафов те да възобновят дело. Предложение за възобновяване на приключило наказателно производство може да прави само главният прокурор.

От лятото съдиите застъпват противоречиво виждане

по неговите предложения за възобновяване. Някои смятат, че Сарафов е нелегитимен, защото е с изтекъл мандат, други са на обратното мнение. В подкрепа и на двете тези има десетки съдебни решения на петте апелативни съдилища в страната.

Конституционните съдии Надежда Джелепова, Десислава Атанасова и Орлин Колев в особеното си мнение по дело №2 пък застъпиха виждането, че

с противоречивата съдебна практика трябва да се занимае ВКС,

който да излезе с тълкувателно решение. Самата шефка на ВКС Галина Захарова съобщи преди седмица, че е подготвила искане за образуване на подобно дело, но чака КС. Мнението на съдии от наказателната колегия на ВКС , че Сарафов не е легитимен, не е тълкувателно и затова няма задължителен характер.

Според становището на Асоциацията на прокурорите, изпратено в КС, в съдебния закон липсвала преходна уредба, която да определи как се отразява 6-месечният срок при заварено положение.

“Всяко неограничено във времето упражняване на власт е предпоставка за произвол и за превратното използване на поста в противоречие с целта на закона”, казват пък от Съюза на съдиите.