24 формации ще участват на изборите, ЦИК не пусна "Просперираща България" (Обзор)

Росица Матева СНИМКА: Велислав Николов

До 17 март трябва да бъдат подадени листите

14 партии и 10 коалиции ще участват на изборите на 19 април, обявиха от ЦИК. Документи са подали повече, но партия “Правото” си ги е изтеглила, а комисията отказа регистрация на 2 коалиции: “Просперираща България” и “Вън от ЕС и НАТО”.

“Просперираща България” получи отказ, защото първоначално е подала документи с името “Подкрепи Радев” и според ЦИК така може да създаде заблуждение за участието на физическо лице (Румен Радев - б.р.). А след искането за промяна на името отказът дойде, защото няма документ кои са хората, които ще отговарят за приходите и разходите, нито изискуемия по закон списък с 2500 подписа.

В коалицията участват КОЙ на Светозар Съев и “Българска земеделска партия” на д-р Пейчо Касъров. През 2022 г. партията на Съев игра в коалиция “Справедлива България” заедно с ПД “Социалдемократи” (сега един от мандатоносителите на “Прогресивна България” на Радев) и “Обединена социалдемокрация”. През юли 2021 г. от “Българска земеделска партия” пък са подкрепили ИТН.

От “Прогресивна България” благодариха с позиция на ЦИК, че не е допуснала “циничен опит за политическа подмяна”.

На изборите ще участва и коалиция “Трети март”, водена от Тихомир Атанасов.

Промени в съставите на коалициите пък могат да се правят до 14 март. До 9-и е регистрацията на независими кандидати, а до 17 март - на депутатски листи до РИК.

