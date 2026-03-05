42% по-малко цапащи коли тази зима в центъра на София, но нарушители пак влизали - 130 хил. (Обзор)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Наполовина спаднали дните с превишение на нормите за фини прахови частици

130 000 нарушения на забраната за цапащи автомобили да навлизат в малкия ринг в София са регистрирани от 1 декември 2025 г. до 28 февруари тази година. Там

се забранява влизането на автомобили от първа и втора екогрупа

Нарушенията обаче са с 42% по-малко спрямо сезона през 2024-2025 г.

Това отчетоха зам.-кметовете на столицата по транспорта Виктор Чаушев и по екология Николай Неделков.

За първи път тази зима в сила влезе забраната за замърсяващи въздуха автомобили и в по-широкия периметър от центъра на столицата. Спазването на мерките се повишава, нарушенията намаляват, сочат данните.

В малкия ринг, който обхваща булевардите “В. Левски”, “П. Евтимий”, “Скобелев”, “Опълченска” и “Сливница”, през 2024/2025 г. нарушенията са били 222 000, а сега са 130 000.

Големият ринг, който от 1 декември бе забранен за коли от първа екогрупа, е между булевардите “Д. Николаев”, “Ситняково”, “М. Еминеску”, “П. Яворов”, “Н. Вапцаров”, “Ат. Дуков”, “Х. Ибсен”, “П. Тодоров”, “Ив. Гешов”, “К. Величков” и “Сливница”. Там през декември нарушенията са били близо 23 000, през януари спадат до 18 500, а през февруари - около 18 000.

Общо нарушенията намаляват с над 20%, подчерта Чаушев.

След парламентарните избори общината ще отправи нови предложения за

законодателни промени, за да може процедурата за налагане на санкции да стане по-бърза

Заради комплексните мерки, които общината предприе в последните години, имаме значително подобрение на чистотата на въздуха, заявиха зам.-кметовете.

Отчитаме спад на средната концентрация на фини прахови частици (ФПЧ) с над 20%, а на превишенията на азотния диоксид - с 13%.

С 52% по-малко са и дните с превишение на нормите за ФПЧ. За трета поредна година София спазва средногодишната норма за концентрация на ФПЧ, отчете Неделков.

“Титан” взе да чисти още 6 района в София

“Титан” взе чистенето на още 6 района в София. Това стана ясно, след като от Столичната община обявиха, че са подписани дългосрочни договори - до 2031 г., за “Връбница”, “Банкя”, “Нови Искър”, “Искър”, “Кремиковци” и “Панчарево”.

Те са сключени с дружеството “БКС Чистота”, което според Търговския регистър е собственост на “Екобул Рисърч”, притежавано от холдинга “Титан”. В момента консорциуми около “Титан” вече чистят половината столични райони, след като старите им договори бяха удължени след провала на мегапоръчката.

За 6-те района от общината уточняват, че “услугата ще се изпълнява при значително по-строг контрол и при цени, които защитават обществения интерес - 145,72 евро (приблизително 285 лв.) на тон за битов отпадък и 102,26 евро (около 200 лв.) на тон за едрогабаритни отпадъци.

Че договори с “БКС Чистота” ще бъдат сключени, обяви още преди Нова година кметът Васил Терзиев, след като дружеството изпрати предложение за намаляване на първоначално предложените от него цени. “Спазваме ангажимента си към столичани - да не подписваме дългосрочни договори на цени, които ощетяват града. Винаги сме казвали, че ще търсим начин да защитим обществения интерес, и няма да позволим цената на услугата да расте без реално подобряване на качеството”, заяви Терзиев.