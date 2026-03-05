Бащата на Сияна с кауза за справедливо правосъдие, после напуска политиката

11 месеца след загубата на детето си Николай Попов убеден, че ще стане депутат, в листите влизат и "Ангели на пътя"

Листите ще бъдат основно на граждански принцип. Не хора, които ги свързва политиката, а които ги свързва каузата за спасяване на човешки живот, за правосъдие и за трайна и видима промяна. Аз ще вляза в парламента, ще си свърша работата и когато видя, че това е успешно и е наложено, ще изляза.

С тези думи бащата на Сияна тръгна на избори. 11 месеца след катастрофата край село Телиш, в която загина 12-годишната му дъщеря и след много уверения, че няма политически амбиции, Николай Попов регистрира коалиция “Сияние”.

“Няма да правя партия. Абсурд! Смятам с гражданска енергия, с граждански натиск това, което правя партньорски с партиите в парламента и с тези извън него, да продължим. Това е пътят в момента”, посочи почереният родител пред 7/8 ТВ месец след трагедията със Сияна.

“Искам да имам дете, а не да хвана кокала, както някой казва, защото в България политиката е приравнена на кокал, а

политиците са кучета, които го глозгат,

и някои хора виждат в този мой стремеж за промяна стремеж да захапя именно този кокал. Аз нямам нужда от такова нещо”, каза и през декември за “Таралеж.бг”. Но още тогава обяви, че “хиляди хора ме призовават да се включа в изборите, защото виждат в мен алтернатива”.

Попов казваше, че не е постигнал компромис със себе си “дали мога да позволя паметта на детето ми да бъде опетнена, защото това е неминуемо. Не знам дали съм готов да бъда полят с още помия”. Но още по това време обяви движение “Сияна”, което

ще се бори за съдебна реформа, здравеопазване и по-добри пътища

“Няма да е партия, а движение, отворено за всякакви хора. Ще ни обединява едно много важно нещо - доброто”, обясни той.

Точно месец по-късно обаче обяви, че е събрал екип от експерти във всяка сфера. А след два дни попита във фейсбук (където има много последователи и е свръхактивен) да участва ли на изборите. Бил уверен, че неговата формация ще влезе в парламента. И на 2 март най-сетне съобщи пред БНТ, където е чест гост: Участвам!

Разказа, че при него отишъл човек, който го помолил да спре с протестите и да направи по-сериозна крачка.

В листите ще се даде предимство на неправителствените организации като “Ангели на пътя”, с които през изминалата година са заедно на всеки протест, на нови лица и “млади хора, необременени от системата”. Както и на партиите, с чиято регистрация се явява - “Волт” и “Общество за нова България”.

“Тези хора не поставиха никакви искания, напротив, казаха, че ще се отдръпнат и ще дадат политическия инструмент в ръцете на гражданите”, обясни бащата.

На 3 март той подаде в ЦИК 6507 подписа, събрани за по-малко от 48 часа. “Сияние” не е партия, а кауза и чиста гражданска енергия. Искаме справедливост, да не загиваме повече по този безумен начин, да има реално действащо правосъдие”, каза тогава.

Стана ясно обаче, че е водил доста преговори. Председателят на “Български съюз за директна демокрация” Даниел Божилов разказа, че Попов се е свързал с тях през февруари и предложил заедно с още някоя формация да направят коалиция “Сияние”. БСДД се съгласили и препоръчали партиите “Свобода” или Българска земеделска партия, както и коалиционно споразумение. Седмица по-късно Попов заявил, че не харесва тези партии. Сам поканил “Волт” на Настимир Ананиев, двамата предложили на Божилов ново споразумение, но той им го върнал да се допише. Това така и не станало, после от медиите разбрал, че ще играят без тях. “Не знам дали Попов си дава сметка какво прави и защо го прави, но с действията си спря 3 партии от участие в избори, превръщайки своята трагедия в схема за разбиване на нечии гласове и овластяване на мазни задкулисни играчи”, казва Божилов.

Попов е завършил социология в СУ, доскоро бе изпълнителен директор на софийското общинско предприятие “Пазари Юг”, бил е член на ГЕРБ. През ноември с “Ангели на пътя” инициираха подписка за оставката на председателя на ВКС Галина Захарова, а след негови обвинения авторът на експертизата по делото “Сияна” Станимир Карапетков бе оттеглен и съдът възложи нова. Професорът, който оглавява Съюза на автотехническите експерти, смята да го съди.