“Серийни” мандатоносители дават регистрации на новите играчи на изборите

Има няколко партии, които не могат да се похвалят с особени изборни успехи, но пък са в основата на успеха на други, стигнали не само до парламента, но и до управлението на страната. Това са серийни мандатоносители, които (почти) нямат собствен партиен живот, но помагат на нови и по-големи формации, като им преотстъпват регистрацията си. И така осигуряват съществуването си.

Последният пример е “Волт”, на която стъпва коалиция “Сияние” на Николай Попов. Партията на Настимир Ананиев през 2021 г. помогна на “Продължаваме промяната” да влезе в парламента. Тогава “Промяната” още не беше регистрирана, затова направи коалиция от три партии: “Волт”, “Средна европейска класа” на Константин Бачийски и ПД “Социалдемократи” с председател Елена Нонева. Първите две партии получиха няколко избираеми места в листите, а лидерите им станаха депутати. ПП продължи с тези формации и след като получи регистрация. Първи си тръгнаха социалдемократите, а след това и СЕК, и “Волт” ги напуснаха.

Именно тези социалдемократи сега отново дават регистрацията си - този път ще са в коалицията на Румен Радев “Прогресивна България”. До октомври пък партията на Елена Нонева официално беше част от коалицията около БСП. За 50-ия парламент пък играха с “Левицата!”, а за 48-ия бяха в коалиция “Справедлива България”.

СЕК пък ще са в коалиция “Антикорупционен блок” с “Единение” на служебния земеделски министър Иван Христанов, “Ние идваме” на Мария Капон и “Зелено движение”.

С дълга история по казуса “регистрация назаем” е и Партията на българските жени на Весела Драганова. През 2001 г., когато съдът отказа да регистрира партията на Симеон Сакскобургготски НДСВ, царят си намери два мандатоносителя, един от които беше именно партията на жените. И Весела Драганова, и Тошо Пейков от “Оборище” останаха до царя и след регистрацията на НДСВ като партия - до излизането му от политиката.

Пет години след това ПБЖ се коалира с “България без цензура” на Николай Бареков през 2014 г. и влезе в парламента. После през 2024 г. сваленият от поста главен прокурор Иван Гешев реши да се пробва в политиката и също се договори с Драганова за регистрацията на жените.

На тези избори пък ПБЖ даде регистрацията си на “Трети март” на Тихомир Атанасов, след като съдът им отказа регистрация. Партията афишира симпатиите си към Радев, макар бившият президент да обяви категорично, че няма нищо общо с тях, и ги нарече “измамници и подставени лица на олигархията”. А лидерът ѝ Атанасов е минал през цяла върволица други партии. Сега ще се яви в коалиция на ПБЖ, “Благоденствие-обединение-градивност” и “За велика България”.

Чужда регистрация ползва на последните избори и Алиансът за права и свободи на Ахмед Доган - на “Земеделски народен съюз”. За тези избори АПС вече си имат партия, но отново ще се явят със ЗНС на Румен Йончев.

Партиите в парламента и получилите поне 1% на изборите получават субсидия от държавата, която отива в сметките на тези, които държат регистрацията, а те я разпределят по договорка вътре в коалицията. Например след вота през ноември 2021 г. стана ясно, че социалдемократите на Нонева получават 90% от субсидията на коалиция ПП. От средата на ноември до края на 2021 г. “Волт” и СЕК взели по 35 411 лв., а ПД “Социалдемократи” - 637 390 лева, като основната сума все пак отива при хората на Кирил Петков и Асен Василев.