За по-големи за социално осигуряване втори пенсии избираме от 3 вида фондове от 2027 година (Графика, обзор)

Най-сетне депутатите промениха Кодекса за социално осигуряване

Размерът на средната трябва да надхвърли 760 евро с въвеждането на мултифондовете

Ако не избереш сам, до навършване на 50 години си в по-рисков, а 3 г. преди пенсия минаваш в консервативен фонд

Разрешиха на пенсионните компании да инвестират в инфраструктура - магистрали, училища, ВиК мрежи

С близо 59% може да скочи средният размер на втората пенсия благодарение на промените в Кодекса за социално осигуряване, които Народното събрание прие окончателно този четвъртък. Въвеждането на мултифондовете, които да позволят

по-бързо натрупване на средства по партидите

на младите работещи българи и да разширят възможностите за инвестиране на пенсионните фондове, бе отлагано от политиците близо 15 години.

Едно от най-важните изменения е, че българите ще могат да определят къде да отиват пенсионните им спестявания от т.нар. втори стълб на осигуряването, а председателката на социалната комисия в парламента Деница Сачева обяви, че средствата вече ще могат да се инвестират съобразно желанията на хората и тяхната толерантност към риска - в динамични, балансирани или консервативни фондове. Това ще доведе до по-висока доходност на техните спестявания за пенсии от втория стълб.

Направени са редица симулационни проекти от КФН, според които, ако в момента средната пенсия е 490 евро, благодарение на промените тя може да достигне до 760 евро. Също така е дадена възможност и почти 16 млрд. евро, които се намират в пенсионните фондове, да бъдат инвестирани в проекти, свързани с инфраструктура, образователна, за енергийни проекти и възможност за развитие на капиталов пазар, подчерта след гласуването на измененията Сачева.

Според изчисленията на КФН в момента втората пенсия е в размер на 12,5% от размера на последната заплата. С новите правила за натрупване на личните спестявания тя

ще скочи до над 21% от последната заплата

Изчисленията са правени при пълно осигуряване за втора пенсия в продължение на 40 г.

Още миналата седмица Народното събрание обсъди измененията и даде ясен знак, че се върви към въвеждането на мултифондове, като хората ще имат по-голяма възможност да избират какво да се случва с партидите им. Тогава обаче законопроектът бе спрян секунди преди окончателното гласуване - Венко Сабрутев и ПП-ДБ го блокираха, след като поискаха отпадането на няколко от текстовете.

И тази седмица Сабрутев опита да прокара тезите си, че с отварянето на възможност за инвестиране в инфраструктурни проекти се създава риск за корупция и непрозрачност. Той обаче не успя да повтори тезите си, тъй като дебатът бе приключен още миналата седмица и сега бе проведено само гласуването.

В крайна сметка спорният параграф бе гласуван разделно и ПП-ДБ натиснаха “против”, но по останалите текстове гласуваха заедно с ГЕРБ, “ДПС - Новото начало” и ИТН. Идеята да се позволяват инвестиции в инфраструктурни проекти, които се търгуват на фондова борса в ЕС, мина с 96 гласа “за”, против бяха 20 от ПП-ДБ и четиримата присъстващи от БСП, а се въздържаха 10 депутати. Повечето от измененията в Кодекса за социално осигуряване минаха с мнозинство от около 120 гласа.

В социалните мрежи Сачева обясни, че

мярката ще подпомогне и икономиката -

ще има пари за инфраструктурни проекти като енергийни системи, транспортни коридори, дигитална свързаност, индустриални и иновационни зони.

Сред чуждестранните купувачи на ТЕЦ “Гълъбово” е калифорнийският пенсионен фонд за държавните служители. В бъдеще и българските фондове ще могат да инвестират у нас в подобни престижни проекти. Това означава, че спестяванията на гражданите няма да останат пасивни. Те ще подкрепят активно националното развитие, написа тя в социалните мрежи.

Измененията реално ще се задвижат през 2027 г. Предвидено е разпределението по подфондове първоначално да става служебно. Но всеки осигурен ще може веднъж годишно да промени в какъв фонд се управлява партидата му.

Предвидено е до навършване на 50 години осигурените да бъдат насочвани към инвестиции с по-висок риск в т.нар. динамични подфондове. В периода 50-62 години хората ще са в балансиран подфонд. Като

осигурените в динамичен или балансиран подфонд могат да променят осигуряването си

А 3 години преди навършване на възрастта за пенсия хората ще бъдат прехвърляни към консервативните подфондове. Те вече няма да имат право на избор за по-рискови инвестиции.

Динамичният подфонд ще може да инвестира до 90% от средствата на хората във финансови инструменти с променлив доход, при балансирания процентът е 55%, а в консервативния - до 25 на сто.

Сачева обаче подчерта, че хората могат да бъдат богати само когато имат финансова грамотност, затова трябва да се акцентира върху грамотността.

“Това според нас е и модерната социална политика - овластява хората и им дава възможност да разполагат по-добре със своите спестявания”, изтъкна шефката на социалната комисия в парламента.

Парите във втория пенсионен стълб се унаследяват, така подкрепяме и това

в семействата да остават и повече пари, добави Деница Сачева.

Реално само около 130 депутати участваха в гласуването по измененията в социалното осигуряване. БСП отново се разцепи и само 4 от социалистите се включиха - с вот “против”. Групите на МЕЧ и “Величие” също бяха на една трета, трима от АПС участваха в гласуването. “Възраждане” - не, защото в началото бяха на погребението на колегата си Славчо Крумов, а после така и не се върнаха в залата.