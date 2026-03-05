Армията е усилила въздушната охрана, а службите следят да няма “румънски сценарий” на вота (Обзор)

И вторият Съвет по сигурност заключи, че не сме пряко застрашени. Този път партиите поканени в МС, но не останаха доволни

България не е застрашена директно от военните действия и не е страна в конфликта, НАТО също не участва. Българските граждани и тяхното спокойствие са наш приоритет - отправям към тях апел да се доверяват на официалната информация и да не се поддават на дезинформация, която цели само да ги обърка и уплаши. Това заяви служебният премиер Андрей Гюров след заседанието на Съвета по сигурност към МС.

Той бе поискан от министъра на отбраната Атанас Запрянов в сряда заради изстреляната от Иран ракета срещу Турция. Да се преоцени рискът, поиска той, но оценката остана същата.

Армията вече е усилила противовъздушната отбрана, а вероятно

ще иска и “усилена” помощ от НАТО

в това направление. В петък има среща на Съвета на НАТО и е може България да поиска гаранции за противовъздушната си отбрана, изясни Запрянов.

На съвета ще се увеличи готовността на системата за противоракетна отбрана на НАТО и ние ще отправим искане за допълнителни усилвания, ако главното командване смята, че има необходимост, каза той. В четвъртък е говорил с турския и гръцкия си колега за координирани действия на трите страни за сигурността на Източния фланг, допълни военният министър.

Нашите сънародници трябва да знаят, че за тяхната сигурност се грижи не само българската държава, а НАТО. Ситуацията още не е стигнала до тази критична точка, но ако това се случи, можем да се защитим. Имаме ясна стратегия как това да стане, каза премиерът. Бе категоричен, че

не се крие информация от гражданите

Хората трябва да са спокойни и сигурни, че когато отидат до урните на 19 април, ще бъдат водени от мъдрост, а не от паника. Дал съм указания на службите да следят всичко внимателно и да не допускат повтаряне на “румънския сценарий”, добави Андрей Гюров.

В края на 2024 г. крайнодесният и пропутински кандидат за президент на Румъния Калин Джорджеску стигна до балотаж и дори имаше шанс да спечели. Вотът обаче бе анулиран от КС, защото се доказа руска намеса и хибридна кампания в ТикТок.

Toва бе второто заседание на Съвета за сигурност от началото на войната на САЩ и Израел срещу Иран, този път бяха поканени и партиите. Но малко след началото му ДПС и “Възраждане” напуснаха и поискаха да се свика КСНС. Ивайло Мирчев от ПП-ДБ пък настоява да бъде задействан чл. 4 от Северноатлантическия договор - страните се консултират, ако според някоя от тях е възникнала заплаха за териториалната цялост, политическата независимост или сигурността.

„Беше казано и от министъра на финансите и на икономиката, че ще има действия за нормално функциониране на веригите за доставки", заяви Наталия Киселова от БСП. От ИТН предупредиха за възможни икономически рискове. „В целия тоя конфликт естествено че има рискове да се надяваме да се разминем само с икономически", каза пък Тошко Йорданов.

На този фон цената на горивата бавно се вдига - с 4-5 евроцента от 28 февруари насам.

Андрей Гюров се срещна с Х. Мартин Макдауъл, временно изпълняващ длъжността посланик на САЩ. Двамата обсъдиха ситуацията в Близкия изток и отпадането на визите за България. СНИМКА: МС

Премиерът се скара публично на Запрянов за срещата му с Борисов

Служебният премиер Андрей Гюров публично се скара на министъра на отбраната Атанас Запрянов заради срещата му с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Визитата в централата на ГЕРБ бе малко преди Съвета за сигурност и бе излъчена пряко по фейсбук.

Министрите от служебния кабинет нямат място по партийните централи. Трябва да се концентрираме тук по работата, която имаме за осигуряването на спокойствието на българските граждани, каза Гюров на брифинга след Съвета по сигурност.

Запрянов пък обясни, че е отишъл при Борисов, защото е важно ГЕРБ да продължи да подкрепя решението страната ни да приема американски самолети. Самото решение пък е взето на 17 и 18 февруари, когато премиер е Росен Желязков.

Борисов и Запрянов се срещнаха в централата на ГЕРБ минути преди Съвета за сигурност.

Знаете, че аз не съм партиен член, а съм експерт. Лоялен съм и съм благодарен за поканата да се включа в служебното правителство, но ситуацията изисква в момента да имаме евроатлантическо мнозинство и подкрепа в българския парламент по тази тема, защото става въпрос за сигурността и отбраната на страната, каза още Запрянов. И беше категоричен, че това не е партийно посещение, а посещение на политическа сила, която е взела решението за американските самолети. Другата причина била да се потърси и политическа подкрепа за удължителния бюджет, където има пари по програма SAFE. Тя е 3,26 млрд. евро за модернизация на отбраната, технологии и мобилност.

По-рано на срещата в централата Борисов гарантира, че служебният кабинет ще има подкрепата на ГЕРБ, докато “той е лоялен към евроатлантическите ни партньори”. Докато правителството изпълнява това, което сме обещали на президента Доналд Тръмп, ние първи подписахме Плана за мир. Тези войни ще сплотят НАТО, ще сплотят страните от ЕС и евроатлантическата общност, каза още Борисов и изпрати поздрави на Гюров.

Но и поиска служебното правителство “да не се крие само зад министъра на отбраната, а да понесе цялата си отговорност. Напомни и, че войната в Украйна е още по-опасна за България, а сега това в Близкия изток може да повлече куп икономически последствия.

47 наши още в Иран. От Ирак всички изтеглени, а 100 летовници в Малдивите искат държавен чартър

Евакуират с общи полети по механизма на ЕС

“Трудно е изтеглянето на българските граждани от Иран - в момента това е най-големият ни проблем, тъй като на границата с Азербайджан иранските власти са спрели граждани на ЕС, сред които и 10 български граждани, и се водят разговори.” Това обясни министърът на външните работи Надежда Нейнски след заседанието на съвета.

В Иран пребивават 47 български граждани и 14 ирански, които са членове на семействата им, съобщи МВнР. Двама са поискали евакуация, но тъй като имат двойно гражданство, в момента не могат да напускат страната.

От Ирак всички българи са изтеглени.

За блокираните на Малдивите Нейнски напомни, че те са извън зоната на конфликта. “Приоритетно се стремим да изведем със самолети хората, за които има риск за живота и здравето”, каза тя. Посолството в Индия им оказва съдействие за намирането на билети, допълни Нейнски.

Над 100 туристи на Малдивите не могат да се приберат от 6 дни, оплакват се, че от хотелите вдигат баснословно цените, а полети се отменят или вече са препълнени.

Повечето се оплакват от непосилни разходи за увеличения непредвиден престой. Но някои от хората имат и по-сериозни проблеми, защото били с хронични заболявания и останали без лекарства.

“Авиокомпанията, с която сме пристигнали, не предоставя ваучери за хотел. Туристическата агенция следи положението, презаверява ни билетите за други дати, но за съжаление, билетите се анулират ден за ден. Никой не е излетял с презаверения билет”, казва Величка Димитрова пред Нова тв.

Ще си платим, но имаме нужда от съдействието на правителството, иначе опциите ни са нулеви, обяснява дамата. Те се надяват държавата да прати чартър.

Няколко самолета от Дубай и Оман кацнаха вчера с общо към 300 българи на борда. В евакуационен полет от Рияд до Виена бяха договорени 29 места за наши граждани от Бахрейн (16 души), Саудитска Арабия (10 души) и от Катар - трима.

По данните, които Външно разпространи, в останалите части от засегнатия от войната регион българите са: в Йордания - 130 души, посолството им оказва съдействие; в Кувейт - 8 туристи, но там въздушното пространство към момента е затворено и мисията ни работи по алтернативен маршрут; в Израел - 14 краткосрочно пребиваващи българи са изведени по сухопътен маршрут към Египет, двама през Аман.

В Катар не се очаква отваряне на въздушното пространство в следващите дни, кризисният щаб опитва да изведе българите, поискали евакуация, през Саудитска Арабия по суша.

Небето на Обединените арабски емирства вече е отворено и туроператорите ще започнат да извозват нашите туристи.

През механизма на ЕС за гражданска защита се планират общи евакуационни полети, досега 10 страни са го задействали - България, Белгия, Чехия, Франция, Италия, Кипър, Люксембург, Румъния, Словакия и Австрия.

