ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп: Иран ни търси за споразумение

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22414551 www.24chasa.bg

Патриарх Даниил ще възглави Преждеосвещена света литургия в Ихтиман

2624
Патриарх Даниил Снимка: БПЦ

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил ще възглави Преждеосвещена света литургия в храм „Успение Богородично“ в град Ихтиман, съобщиха от Софийската митрополия на сайта си и от Община Ихтиман. Литургията ще започне в 9:00 часа, уточнява БТА. 

От 17:00 часа патриарх Даниил ще отслужи малко повечерие и Втора статия на Богородичния акатист в храма „Света Богородица“ в град Долна баня. 

Миналата година патриарх Даниил отново отслужи Преждеосвещена света литургия по повод завършването на ремонта на храм „Успение Богородично“. 

Храмът „Успение Богородично“ е основан през 1835 година и е приютил първото училище в Ихтиман. Изгорен е през 1877 г., но е възстановен с помощта на цялото население на града, казват от местната администрация на официалната си страница.

От запазен надпис над задната врата е известно, че храмът е създаден и осветен през 1835 година. Главни инициатори за изграждането му са били дядо Ласко и Спас – настоятели и големи дарители. За строежа е помогнал и Станоя Балабанов.

Патриарх Даниил Снимка: БПЦ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Валентина Каролева: Бях малка, когато разбрах, че вкъщи има проблем. Вярата ме спаси