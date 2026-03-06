Патриарх Даниил ще възглави Преждеосвещена света литургия в Ихтиман

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил ще възглави Преждеосвещена света литургия в храм „Успение Богородично“ в град Ихтиман, съобщиха от Софийската митрополия на сайта си и от Община Ихтиман. Литургията ще започне в 9:00 часа, уточнява БТА.

От 17:00 часа патриарх Даниил ще отслужи малко повечерие и Втора статия на Богородичния акатист в храма „Света Богородица“ в град Долна баня.

Миналата година патриарх Даниил отново отслужи Преждеосвещена света литургия по повод завършването на ремонта на храм „Успение Богородично“.

Храмът „Успение Богородично“ е основан през 1835 година и е приютил първото училище в Ихтиман. Изгорен е през 1877 г., но е възстановен с помощта на цялото население на града, казват от местната администрация на официалната си страница.

От запазен надпис над задната врата е известно, че храмът е създаден и осветен през 1835 година. Главни инициатори за изграждането му са били дядо Ласко и Спас – настоятели и големи дарители. За строежа е помогнал и Станоя Балабанов.