130 българи на Малдивите търсят чартър да се приберат

130 българи, които са на различни острови на Малдивите, както и в Шри Ланка, се опитват сами да си организират чартърен полет до България и да се приберат, тъй като всички полети към Европа, които са през Дубай, в последните дни се отменят буквално през часове.

Това съобщи за Би Ти Ви Константин Димчев, който е на почивка със семейството си на Малдивите: "Трябваше да се приберем на 1 март, презаверяват ни непрекъснато полетите, сега последният вариант е за 12 март. Опитваме да си осигурим чартър - групата е от около 130 човека, присъединяват се и хора от Шри Ланка. Искат ни немалка сума".

Той обясни, че на цялата група най-много помага с контакти с авиокомпаниите Георги Чочев - вицепрезидент на Българската федерация по тенис. "Денонощно е на телефона с всички нас. Посъветваха ни да търсим посолството на Италия в Шри Ланка, но там никой не ни отговаря. Постоянно се канселират букнатите полети. А ако дойде чартър, ще прибере всички българи. Успяхме да осигурим и лекарствата на хората, които се нуждаят от тях - довечера ще ги донесат българи с полет от Шри Ланка", завърши разказа си Константин Димчев.

На живо от Дубай за "Тази сутрин" се включиха и други потърпевши от ситуацията в Близкия изток българи. Техните полети също се отменят непрекъснато. Антон Стойков обясни, че след като туроператорските фирми са поели три нощувки в хотелите заради форсмажорните обстоятелства, сега всеки си заплаща сам разходите. Най-голямото притеснение на тяхната група в Дубай, която е от около 60 българи, е, че ситуацията може да се усложни още и да не могат максимално бързо да се приберат в България. Няма яснота кои кога ще се приберат и по какви критерии ги избират за полетите, които се организират от външно министерство, каза още Стойков.