Български учени с откритие: Първите човекоподобни са живели у нас, не в Африка

Най-древните двуноги човекоподобни може да са живели на Балканите, а не в Африка. До този извод стигат учени, след като откриват изкопаема бедрена кост на хуманоид, живял в днешна България преди около 7,2 млн. години.

Откритието е направено от международен екип учени – проф. Николай Спасов, проф. Дионисиос Юлатос, проф. Мадлен Бьоме, Ралица Богданова, доц. Латинка Христова и проф. Дейвид Бигън. Изследването е публикувано в научното списание Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments под заглавие „Ранна форма на наземна двуногост на човекоподобно от късния миоцен на България".

Фосилът е открит в палеонтологичното находище Азмака край Чирпан и се свързва с балканския хумануид грекопитек (Graecopithecus). Според учените анализът на костта показва признаци както за придвижване на четири крайника, така и за изправено ходене. Това предполага, че съществото е имало преходни двигателни способности и може да е един от най-ранните предшественици на човека.

„Това откритие е важно, защото поставя под въпрос дългогодишната теория, че изправеният стоеж при хуманоидите се е появил първо в Африка", коментира директорът на Националния природонаучен музей при БАН проф. Павел Стоев.

Според анализа костта принадлежи на женски индивид с тегло около 24 кг. Учените са нарекли съществото „Дива". То е живяло в саванна среда заедно с животни като газели, антилопи, жирафи и носорози, характерни за Балканите през късния миоцен.

Изследователите смятат, че в периода между 8 и 5,5 млн. години много видове бозайници са мигрирали от Балкано-иранския регион към Африка вследствие на климатични промени.

Макар че по-голямата част от човешката еволюция безспорно се е развила в Африка, учените предполагат, че първите стъпки към изправеното ходене може да са направени именно в региона на Балканите и Мала Азия.