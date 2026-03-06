Майката на Николай Златков: Не ми дадоха да видя тялото му, защото съм щяла да замърся

Страхувам се и до ден днешен за Деян Илиев, никой от нас няма никакъв контакт с него, каза Ралица Асенова

"В петък отидох във Враца, намерих съдебния лекар, който е правил аутопсията и говорих с него. Попитах го как знае, че това е синът ми и той каза, че имал личната му карта. Настоях да ми покажат сина ми. Той каза, че трябва да пита и получих забрана от наблюдаващия прокурор. Моята адвокатка се опитва повече от 2 седмици да се свърже с наблюдаващия прокурор. Казаха ми, че мога да замърся. Казах им да ме облекат в стерилни дрехи и че искам да видя детето си", това каза Ралица Асенова - майката на един от загиналите край Околчица Николай Златков.

Тя разказа, че от 10 февруари се опитва да види тялото на сина си.

"Адвокатката ми звъни всеки ден за информация, но такава няма. В понеделник с бащата на Сашо отидохме отново да молим да ни се даде да видим телата на децата си. Отново имаше отказ.", каза Асенова в предаването "Здравей, България" по Нова тв.

Според нея "цялото нещо е очевидно" и една единствена версия се лансира от първия ден на трагедията.

"Ние сме потърпевши лица по това дело. След като всичко е ясно, защо не можем да видим телата на децата си? Искам да знам кой е отговорен за това медийно пускане на информация само и единствено по една единствена версия за очернянето на тези хора. Това са жертви. Защо не се изнася информация на много свидетели, които не отговарят на тази версия?", попита Ралица.

Тя отново заяви, че на потърпевшите по това досъдебно производство им се отказва всякаква информация по разследването.

"Когато бях в петък, експертизата беше налична и изпратена предходния ден. Никой не я беше видял в прокуратурата. След моя натиск имаше писмо до моята адвокатка, че се назначават допълнителни експертизи. Мина един месец, какво се прави с тези тела?", разказа още Асенова.

"Искаме да видим децата си и на нас ни се отказва това право. Искаме да видим резултатите от експертизата, поне приблизителен час и ден на смъртта", каза майката на Златков.

По думите й цялото нещо е безпрецедентно. "Ако на някой не му е ясно, че се прикрива нещо, е крайно време да си отворят очите всички".

"Страхувам се и до ден днешен за Деян Илиев, никой от нас няма никакъв контакт с него. Това, което се случва един месец, е издевателство над нашите близки. Телата им не се освобождават, не ни се разрешава да ги видим и не ни се дава никаква информация", обясни тя.

В предното си телевизионно интервю жената поиска закрила за близките на жертвите от президента и омбудсмана. Днес тя се обърна към обикновените хора и каза:

"Обръщам се към обикновените хора, каквато съм самата аз и близките на всички убити. Моля ви, подкрепете ни другия петък на мирен протест за това да можем да видим и приберем телата на децата си и да се разбере истината за това зловещо убийство".