Няма напрежение между министър Запрянов и премиера, твърди заместникът му

Няма напрежение между премиера Андрей Гюров и министъра на отбраната Атанас Запрянов. Това увери зам. военният министър Йордан Божилов тази сутрин по Нова тв.

В централните новини снощи бе анонсирано участие на министъра, да не би причината за смяната да е напрежението, на което станахме свидетели вчера - между министър Запрянов и премиера, заради участието на министъра в среща с лидера на ГЕРБ, попита го водещата.

"Изключено, видяхме как министърът вчера отговори - няма напрежение. Мисля, че той е готов да разговаря с всеки политически лидер по всички въпроси, свързани с отбраната и сигурността, защото по тях трябва да търсим максимален консенсус, и политически, и обществен", добави Божилов.

Преди второто от началото на войната в Иран заседание на съвета по сигурност към МС Запрянов се видя с Борисов. Самото заседание бе свикано по негово искане, след като обяви, че иранската ракета по Турция изисква нова оценка на риска за нашата страна.

Категорично военен риск няма, т.е. действия с военни средства срещу нашата територия, но други рискове остават. Основният - българите в региона, обясни зам.-министърът на отбраната. Подчерта, че това е било изведено като водещо още преди да започне войната, затова е бил създаден щабът към МВнР и той поздрави Външно за организацията.

Той не коментира съмненията, че списъците за хора за извозване от Близкия Изток се разместват и у нас се прибират приоритетно политици и бизнесмени, а не семействата с деца.

Ракетата към Турция беше идентифицирана от НАТО-вската система и поразена, подчерта още Божилов. Можем да поискаме от пакта съдействие за всичко необходимо. Напомни като пример за подобна помощ, която партньорите си оказват, как съюзници разположиха системи "Пейтриът" на турска територия след инцидента, при който Анкара свали руски самолет.

Самолетите на САЩ на нашето летище не са за нанасяне на удари, това не ни прави участници в конфликта, отново настоя той. Все пак имаме и конфликта в Украйна, нормално е у нас да се разположат някакви сили на НАТО.