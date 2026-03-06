ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп покани пастори от цялата страна за молитва в...

Сгради ще бъдат осветени в синьо и зелено в подкрепа на пациенти, страдащи от лимфедем

Инициативата ще се проведе в различни български градове.

Емблематични сгради в страната ще бъдат осветени в синьо в подкрепа на пациенти, страдащи от лимфедем, съобщиха от асоциация "Лимфедем". Инициативата е в рамките на кампанията, организирана от пациентската организация "Светлини на надеждата“, е апел към държавата за спешна системна промяна и въвеждане на стандарти за лечение, допълниха от организацията.

Пациентите, предимно жени след лечение на онкологично заболяване, са оставени да се справят сами, добавиха от пациентската организация. Посочва се още, че броят на обучените терапевти е крайно недостатъчен, както и че липсва реимбурсиране за задължителните компресивни облекла за пациентите. 

Лимфедемът е прогресиращо, хронично състояние, свързано с тежък и инвалидизиращ оток на крайниците, пояснява БТА. Най-често възниква като усложнение след животоспасяващо онкологично лечение. 

Сдружението призовава обществеността и медиите да не остават безучастни. Всяка осветена сграда е доказателство, че когато институциите и гражданският сектор си подадат ръка, пътят към промяната е възможен, допълниха от асоциацията.

Организаторите канят всички граждани да подкрепят кампанията, като заснемат осветените сгради в своите градове на 6 март вечерта и споделят снимките в социалните мрежи с хаштагове #СветлиниНаНадеждата и #WLD2026.

