Момчето, блъснато от моторна шейна в Банско, е със счупен таз на две места

Момчето, което е било ударено от моторна шейна в Банско, е със счупен таз на 2 места. Това заяви пред Нова бащата Александър Филипов. Инцидентът е станал в четвъртък на една от пистите.

„След няколко спускания, решихме да се прибираме по писта номер 5. Карах няколко метра зад него. На един от стръмните падове видях, че излита шейна до сина ми. Видях детето как изхвърча. Шейната изобщо не спря, дори не намали. Там имаше и една инструкторка по сноуборд с чужденец. Те ми помогнаха. Веднага дойде и ПСС", разказа Филипов.

„Много го болеше. А аз се изплаших много", каза още Филипов. Твърди, че шейната не е имала пуснати светлини или звукова сигнализация.

От полицията съобщиха, че тече проверка. На записите от камерите обаче се виждало единствено шейната на спасителната служба, изпратена да окаже помощ. От концесионера заявиха, че бащата и детето по-късно са си тръгнали, а мъжът не е имал валидна лифт карта. Филипов обаче е категоричен, че има „платинена сезонна карта". „Само за този сезон съм бил над 40 дни в планината", обясни той.

„От полицията чух, че са забелязали нещо интересно. Конкретна информация не ми е дадена", каза Филипов.