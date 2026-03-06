10 ранени в 8 катастрофи през изминалото денонощие

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Десет души са ранени при осем катастрофи през изминалото денонощие, няма загинали, съобщиха на сайта си от Министерството на вътрешните работи.

От началото на месеца са станали 52 катастрофи, при които са загинали двама души, а 67 са ранени. От началото на годината са регистрирани 851 пътни произшествия, при които 62 за загинали, а 1066 са ранени.

В София са станали 39 леки катастрофи и една тежка, един човек е ранен.

При сравнение с реалните данни за загиналите - 63, през същия период на 2025 г. се отчитат един по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2026 г.