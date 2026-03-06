ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Накъде с децата през уикенда (7-8 март)

10 ранени в 8 катастрофи през изминалото денонощие

732
10 души са ранени в катастрофи за последните 24 часа. Снимка: Pixabay

Десет души са ранени при осем катастрофи през изминалото денонощие, няма загинали, съобщиха на сайта си от Министерството на вътрешните работи.

От началото на месеца са станали 52 катастрофи, при които са загинали двама души, а 67 са ранени. От началото на годината са регистрирани 851 пътни произшествия, при които 62 за загинали, а 1066 са ранени.

В София са станали 39 леки катастрофи и една тежка, един човек е ранен.

При сравнение с реалните данни за загиналите - 63, през същия период на 2025 г. се отчитат един по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2026 г.

