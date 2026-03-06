"Ако не вземете тези добавки, ще стигнете до рак" - обучават фалшиви лекари как да лъжат възрастни клиенти

Колцентър, който заблуждава възрастни хора да си купуват фалшиви добавки - за високо кръвно, диабет и пр., като преди това пуска реклами за хапчетата с лицата на известни лекари. Това разкрива репортерът Татяна Йорданова в сутрешния блок на Нова тв.

"Не дай си Боже, може да развиете онкология. Инсулт, инфаркт" - това се чува на един от записите на телефонен разговор с клиент на колцентъра. Хората, попаднали на рекламите, биват убеждавани, че говорят с медицински специалисти.

"Никой няма да се усети, ако стоиш уверено, дори да говорите глупости", обяснявали на обучаваните да звучат като лекари.

Мъж, който се представя като Макс, обяснява, че работата се състои в продажба на хранителни добавки, най-често на възрастни хора с някакви заболявания. "Ще кажем така - специфична работа", казва още той на репортерката, влязла под прикритие като кандидат да работи в колцентъра.

Всички заболявания са свързани едно с друго, трябва да ги свързвате, да звучите просто като медицински лица, наставлява мениджърът Макс. Обучението как да се представят за фалшиви лекари минава онлайн за седмица. "Ще те помоля да слушаш внимателно", наставлява той новата кандидатка. Фирмата е латвийска, центърът работи повече от година и половина.

Мъж е бил принуден да се представя за опитен специалист, изкушен от предложените пари - 3000 евро на месец, с обещание да стигат и до 12 хил. лева при много излъгани клиенти. Той разказва пред авторката на разследването, като крие лицето си.

Хората са подлъгани по фалшивите реклами и са се регистрирали, софтуерът е такъв, че сам ги набира, а операторите сутрин получават указания на коя линия да работят, описва схемата. Бяха възрастни, потвърждава младият мъж, "плачеха за някаква надежда".

Това са известните от години измамни реклами с лицето на популярна личност или известен лекар, който не подозира, че "продава" подобни продукти. Като ги отвори, клиентът се приканва да си напише имената и телефон - така става попадането в базата данни.

Операторите в колцентъра били "специалисти" по кардиология, офталмология, урология, дерматология, по всичко, разказва младият мъж. Ставало след два дни обучение, пускали им разговори, които показват как се продават съответните продукти за съответните заболявания. Имало дори деца на по 16-17 години като оператори, представящи се за лекари.

"Страшно гнусно беше, че понякога трябваше да се поставят диагнози на пациенти", разказва още младият мъж, който се отвратил и напуснал. Казал на въпросния Макс, че не е лекар, а той му отвърнал: "Не си лекар, а старши специалист по гинекология".

Макс съветва да обясняват, че добавката ще премахне всички болки, ще има ремисия 3-4 години. Има и инструкция как да шкартират човека, ако задава прекалено много въпроси.

Ако не вземете мерките сега, може да станете като зеленчук, който само гледа тавана. Може да стигнете до рак. Така трябвало да сплашват, ако на пенсионера му се стори скъпо да купи. Пакет от няколко опаковки бил над 100 евро. Простата ще се уголемява още повече, никакви хапчета няма да ви помогнат, като развиете рак на кожата, обработва още мениджърът и иска и от операторите да говорят така на пенсионерите.

Проверката в Агенцията по безопасност на храните на добавките показва, че нито една не е регистрирана и продажбата у нас е нелегална. Служителите не знаят как изглеждат Макс и останалите, комуникирали са в Телеграм. На въпрос откъде е той отговорил на младежа, че няма значение, но потвърдил, че е в България. Момчето работило само седмица, преди да се махне, защото не искал да лъже хора като майка си, баба си, дядо си.