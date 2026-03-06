ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Накъде с децата през уикенда (7-8 март)

Мъж загина при пожар в благоевградско село

3012
Мъж е загинал при пожар в къща в с. Мощанец. Снимка: Pixabay

Мъж на 59 години е загинал при пожар  в къща в село Мощанец, област Благоевград, съобщават на сайта си от Главната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на МВР.

Сигналът за произшествието е получен вчера следобед. Унищожена е сграда с площ 60 кв.м и домашно имущество. Причината за пожара е небрежност при боравене с отоплителен уред на твърдо гориво. Огънят е потушен от два екипа на пожарната в Благоевград.

Общо 67 пожара са загасени в страната през изминалото денонощие. При 18 от тях има материални щети. 

Екипите са реагирали на 93 сигнала за произшествия. Извършени са 23 спасителни дейности и помощни операции. Регистрирани са три лъжливи повиквания. 

