ЦИК пита защо ще гласуваме на парламентарните избори

2408
Росица Матева КАДЪР: NOVA NEWS

Централната избирателна комисия (ЦИК) започва разяснителната кампания за предстоящия парламентарен вот, съобщи заместник-председателят и говорител на ЦИК Росица Матева, цитирана от БТА.

Матева обясни, че слоганът на кампанията е активен и избирателите могат да участват, като посочат своята причина да гласуват на страниците на ЦИК във Фейсбук или в Инстаграм. Предложението, събрало най-много харесвания, ще бъде част от визията на ЦИК, каза Матева.

"Каква е Вашата причина да гласувате? Кажете ни и станете част от нашия слоган", написаха във Фейсбук от ЦИК.

Българите в чужбина вече могат да подават заявление за гласуване в секция извън страната за изборите през април. Срокът е до 24 март.

От ЦИК съобщиха вчера, че 24 политически формации ще участват на изборите на 19 април. Днес започва и разяснителната кампания на ЦИК за вота.

