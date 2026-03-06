Фалстарт на второто дело срещу известната пловдивчанка, продавала стоки менте на известни брандове

При първото Силвия Апостолова се размина с условна присъда

Представителите на световни търговски марки не бяха призовани редовно и това стана причина да се отложи стартът на второто дело срещу пловдивчанката Силвия Апостолова, обвинена в продажбата онлайн на стоки менте на известни брандове без тяхно разрешение. Съдия Спасимир Здравчев насрочи нова дата за разглеждане на процеса, която е 21 април.

Апостолова беше арестувана два пъти за едно и също престъпление. Първото й задържане беше на 7 октомври 2022 г. Тогава при акция на служители на отдел "Икономическа полиция" в Пловдив беше иззета фалшива маркова стока за близо 100 хил. лева. Установено беше, че тя като едноличен собственик и управител на търговско дружество разпространявала дрехи, обувки и аксесоари, брандирани като произведени от големи фирми, а поръчките на клиентите изпълнявала чрез фирма за куриерски услуги. Малко по-късно тя беше пусната под гаранция, но след това не спря с незаконната си дейност. Последва втори арест за пловдивчанката на 11 март м.г. ГДБОП откриха в склад, ползван под наем на бул. "Шести септември" в Пловдив от 40-годишната тогава жена, отново голямо количество стоки – дрехи, обувки и чанти с логото на световни търговски марки, които са използвани без съгласието на притежателите им. Няколко месеца по-късно, изправена пред Районния съд в Пловдив, тя призна вината си и сключи споразумение с прокуратурата. Беше осъдена условно на година и половина с изпитателен срок 48 месеца. Сега предстои тя да чуе и втората си присъда. По закон двете наказания трябва да се акумулират и тя да изтърпи по-тежкото.