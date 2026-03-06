ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Омбудсманът поиска информация за новата формула за...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22415241 www.24chasa.bg

Фалстарт на второто дело срещу известната пловдивчанка, продавала стоки менте на известни брандове

Мая Вакрилова

[email protected]

4700
Пловдивчанката Силвия Апостолова беше арестувана два пъти за продажба на стоки менте Снимка: фб

При първото Силвия Апостолова се размина с условна присъда

Представителите на световни търговски марки не бяха призовани редовно и това стана причина да се отложи стартът на второто дело срещу пловдивчанката Силвия Апостолова, обвинена в продажбата онлайн на стоки менте на известни брандове  без тяхно разрешение. Съдия Спасимир Здравчев насрочи нова дата за разглеждане на процеса, която е 21 април.

Апостолова беше арестувана два пъти за едно и също престъпление. Първото й задържане беше на 7 октомври 2022 г. Тогава при акция на служители на отдел "Икономическа полиция" в Пловдив беше иззета фалшива маркова стока за близо 100 хил. лева. Установено беше, че тя като едноличен собственик и управител на търговско дружество разпространявала дрехи, обувки и аксесоари, брандирани като произведени от големи фирми, а поръчките на клиентите изпълнявала чрез фирма за куриерски услуги. Малко по-късно тя беше пусната под гаранция, но след това не спря с незаконната си дейност. Последва втори арест за пловдивчанката на 11 март м.г. ГДБОП откриха в склад, ползван под наем на бул. "Шести септември" в Пловдив от 40-годишната тогава жена, отново голямо количество стоки – дрехи, обувки и чанти с логото на световни търговски марки, които са използвани без съгласието на притежателите им. Няколко месеца по-късно, изправена пред Районния съд в Пловдив, тя призна вината си и сключи споразумение с прокуратурата. Беше осъдена условно на година и половина с изпитателен срок 48 месеца. Сега предстои тя да чуе и втората си присъда. По закон двете наказания трябва да се акумулират и тя да изтърпи по-тежкото. 

Пловдивчанката Силвия Апостолова беше арестувана два пъти за продажба на стоки менте Снимка: фб

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание