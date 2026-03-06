Крум Зарков начело на две листи - в 24-и МИР в София и в Бургас

Лидерът на БСП Крум Зарков ще е начело на две листи за изборите на 19 април. Освен в столичния 24-и МИР, той ще е първи и в Бургас. Около това предложение се обединиха социалистите в морския град по време на заседанието на областния им съвет късно в четвъртък.

"За мен това е много важно решение, което приемам изключително сериозно. Ценя хората, които са тук. Те са постигнали резултати, които смятам да наградим, за да постигнем за Бургас това, което заслужава – едно много сериозно представителство в централните власти", благодари за доверието Крум Зарков.

Част от водачите на листи вече бяха утвърдени от Националния съвет на партията, а в събота се очаква имената на първите в кандидат-депутатските списъци окончателно да бъдат попълнени.

"Политическата криза ще бъде решена, когато се състави почтено правителство с хоризонт на действие по-дълъг от няколко месеца, за да може да прекърши гръбнака на този мафиотски клан, който се е увил около снагата на нашата нация и задушава народа ни", посочи Зарков и отбеляза: "Една добре представена БСП в българския парламент значително увеличава възможността за съставяне на устойчиво управление". Според него БСП може да бъде ключът към излизането от патовата ситуация в българската политика.

Според него ще има обективна нужда от БСП, докато има хора с разбиране, че една общност расте и губи заедно, а не един да трупа, за сметка на много други, които мизерстват. "Димитър Благоев е казал, че социализъм, това е да направиш нещо общо. А ние живеем в държава, в която общото непрекъснато става частно. Това ще се промени.", категоричен бе Зарков.