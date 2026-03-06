Премиерът Гюров търси къде да премести US самолетите от гражданското летище

Над 900 българи вече са евакуирани от Иран

Премиерът Андрей Гюров търси начин американските самолети да бъдат преместени от гражданското летище в София. Той е поискал анализ за това от военния министър може ли да бъдат прехвърлени другаде. Това стана ясно по време на днешния блицконтрол в парламента.

Американските самолети са на столичното летище от 19 февруари. Решението за тях е взето на 17 и 18 февруари - в последните два работни дни на кабинета "Желязков", след като военният министър Атанас Запрянов е получил нота от съюзниците ни преди встъпването в длъжност на новото правителство.

"В тази кризисна ситуация това е нещо, което осигурява защита, което подсигурява сигурността на българските граждани в страната. Ще продължим да спазваме задълженията ни", посочи Гюров.

Външният министър обясни, че самолетите цистерни са тук за учение. САЩ имат право да разположат до 15 самолета до края на май. Появиха се притеснения, че ако те се включат във войната с Иран това може да застраши и България, но днес премиерът отново успокои: "На територията на нашата страна и въздушно пространство не се предприемат никакви действия, свързани с акциите на САЩ и Израел".

Премиерът даде подробности и за акциите по извеждане на българите, блокирани в Близкия Изток. А на обвиненията, че държавата не е направила достатъчно, отговори, че Великобритания е започнала да извежда хората си едва вчера.

Въздушното пространство на ОАЕ вече е отворено и могат да се извършват граждански полети. Премиерът работи заедно с Министерството на туризма и е дал задача всички туроператори да организират извеждането на клиентите си по най-бързия начин.

Вчера в 2,15 ч у нас е кацнал полет от Абу Даби на Държавния авиационен отряд с 85 души на борда. В 3,30 ч е кацнал полет на "Гъливер" от Дубай с 326 души на борда. В 19,45 ч е кацнал полет на "България ер" от Дубай със 180 души. Потвърден е следващ полет от Дубай на "Гъливер" с още 326 човека с планиран час на пристигане 1,30 ч на 7 март.

На 5 март в 17,50 мин е кацнал полет на "България ер" от Салала със 111 души от Оман. Други 7 души са напуснали държавата със съдействието на МВнР по индивидуални маршрути.

21 души са евакуирани от Бахрейн (14), Саудитска Арабия (6) и Катар (1) с полет на Австрия от Рияд до Виена по линия на механизма за сътрудничество. Въздушното пространство на Катар остава затворено, а там има още българи, работи се със съюзнически държави за извеждането им, като се обмислят варианти за извеждането им по суша през Саудитска Арабия, после с полет от Рияд. 310 искания за извеждане са постъпили до момента.

От Израел са изведени 14 души с помощ на друга държава от Европейския съюз. Те са стигнали по сухопътен маршрут до летище Шарм ел Шейх. Оказва се съдействие на други двама българи.

Въздушното пространство на Кувейт остава затворено, 11 българи са потърсили помощ от там. Първата група от трима българи ще бъде закарана до Рияд, после ще лети с търговски полет.

На 4 март са изпратени указания за евакуация на състава на посолството в Техеран, Иран. Това са десет души - шестима служители и четирима членове на семействата им, те са напуснали Техеран сухопътно рано сутринта вчера. Вече са пресекли границата с Азербайджан, макар да е имало забавяне заради ударите там. Чрез посолството в Багдад се помага на друга българка, която иска да напусне Иран, очаква се днес тя да бъде изведена към Ирак.

130 български туристи на туроператори са получили съдействие за напускане на Йордания. 20 души са евакуирани сухопътно от Ирак през границите с Турция и Йордания.

"Нашият приоритет е българските граждани да се върнат в родината, след това ще изясним ситуацията с туроператорите и заплащането на тези полети, които са задължение по принцип на туроператорите", добави премиерът.